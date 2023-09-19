Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис объявил о том, что его страна начинает войну против изменения климата после разрушительных пожаров и наводнений этого лета.

Вот уже несколько месяцев Греция переживает настоящую климатическую катастрофу.

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В августе лесной пожар в северо-восточном регионе Эврос - самый крупный из когда-либо зарегистрированных в ЕС - унёс жизни 26 человек.

Всего несколько недель спустя шторм "Даниэль" обрушился на центральную часть Фессалийской равнины, в результате чего погибло не менее 17 человек. После он ударил по Ливии.

Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис подвергся критике за свои методы борьбы с кризисом. Оппозиционная партия утверждает, что работы по предотвращению наводнений не проводились, несмотря на печальный опыт прошлого года и наводнение в Фессалии. В то же время активисты движения по борьбе с изменением климата обвиняют главу греческого правительства в несерьёзном отношении к проблемам экологии.

В субботу Мицотакис пообещал принять решительные меры, чтобы предотвратить подобные катастрофы в будущем.

"Это война в мирное время", - заявил Мицотакис в своей программной речи на Международной ярмарке в Салониках. - _"В течение двух недель мы пережили самый сильный лесной пожар и самое сильное наводнение в нашей истории._Климатический кризис уже наступил и заставил нас взглянуть на всё иначе".

Как правительство Греции будет бороться с изменением климата?

Лесные пожары в этой средиземноморской стране охватили 378 381 га земли, уничтожив тысячи животных и разрушив дома, инфраструктуру, предприятия.

Из-за наводнения погибли 110 тысяч голов скота, страна лишилась четверти объёма своего сельхозяйственного производства.

Последствия наводнения в городе Волос, Центральная Греция, 5 сентября 2023 года. AP Photo

Сформированное три месяца назад правительство консерваторов, которые с внушительным отрывом от соперников победили на последних выборах, подверглось резкой критике за свою работу по ликвидации последствий стихий.

В своём выступлении в субботу, 16 сентября, премьер-министр попытался ответить на эти обвинения.

Он заявил, что Греция удвоит свой бюджет на борьбу с последствиями природных катастроф, связанных с изменением климата, доведя общую сумму фонда до 600 млн. евро. Он будет пополняться за счёт средств от налога на роскошные отели.

Мицотакис объявил также о 10-процентной скидке на налог на страхование имущества и обязательное страхование для среднего и крупного бизнеса.

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"Пришло время начать общественные дебаты об обязательном страховании всех домов и предприятий", - сказал он.

Однако не все новые меры были восприняты положительно. Глава кабмина анонсировал передачу Национальной метеорологической службы в ведение Министерство защиты граждан Греции.

Ранее члены правительства раскритиковали данные, поступающие этой независимой организации.

Левая оппозиционная партия "Сириза" (Syriza) обвинила его в попытке заставить замолчать учёных, бьющих тревогу по поводу изменения климата.