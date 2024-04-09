Март 2024-го стал самым жарким третьим месяцем года за всю историю наблюдений. Такой происходит уже десятый месяц подряд.

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Март 2024-го стал самым жарким за всю историю наблюдений, став десятым рекордным месяцем подряд, сообщают ученые из климатической службы ЕС "Коперник".

По их данным, глобальная температура воздуха в марте была на 0,73°C выше среднего показателя за 1991-2020 годы и на 0,10°C выше предыдущего максимума, установленного в марте 2016 года.

Февраль также побил старый рекорд на десятую долю градуса.

"Март 2024 года продолжает череду побития климатических рекордов как по температуре воздуха, так и по температуре поверхности океана", — говорит заместитель директора климатической службы "Коперник" Саманта Бёрджесс.

Месячные аномалии глобальной приземной температуры воздуха (°C) относительно 1850-1900 гг. с января 1940 г. по март 2024 г. C3S/ECMWF

"Средняя глобальная температура является самой высокой за всю историю наблюдений, а в последние 12 месяцев она на 1,58°C выше доиндустриального уровня. Для того чтобы остановить дальнейшее потепление, необходимо быстро сократить выбросы парниковых газов", — подчеркнула Саманта Бёрджесс.

Что такое рекордная температура океана?

Мировой океан отражает беспрецедентную ситуацию в воздухе.

Температура воды в прошлом месяце оставалась на необычно высоком уровне, несмотря на ослабление Эль-Ниньо в восточной экваториальной части Тихого океана.

Как сказал нам ранее директор службы "Коперник" Карло Буонтемпо, феномен Эль-Ниньо, начавшийся в июне, не полностью объясняет необычную жару, зафиксированную на Земле в последние 10 месяцев.

"В то время как Эль-Ниньо добавляет и вычитает — в зависимости от фазы, в которой вы находитесь, — от средней глобальной температуры, у вас есть кое-что, что продолжает добавлять. Это парниковые газы", — сказал он.

Суточная температура поверхности моря (°C), усредненная по внеполярной части Мирового океана (60° ю.ш. - 60° с.ш.) для 2016 (желтый), 2023 (красный) и 2024 (черная линия) годо Copernicus Climate Change Service/ECMWF

Средняя глобальная температура поверхности моря в марте составила 21,07°C: это самое высокое месячное значение за всю историю наблюдений. Значение для океанов — без учета полярных концов Земли — незначительно выше 21,06°C, зафиксированного в феврале.

Рекорды бьются и в ледяных полярных океанах. Протяженность антарктического морского льда, определяемая как общая площадь океана, содержащая морской лед в концентрации более 15%, в марте была на 20% ниже среднего уровня.

По данным службы "Коперник", это шестой самый низкий показатель для марта за всю историю спутниковых данных, что продолжает серию крупных отрицательных аномалий, наблюдаемых с 2017 года.

Был ли март рекордным месяцем для Европы?

Для Европы прошедший месяц стал вторым самым теплым мартом за всю историю наблюдений — всего на 0,02°C холоднее, чем в марте 2014 года.

Средняя температура на континенте в марте была на 2,12°C выше средней температуры 1991-2020 годов, причем наибольший скачок вверх наблюдался в центральных и восточных регионах.

Что касается влажности, то в большей части Западной Европы она была выше среднего, так как штормы принесли обильные осадки на юг Франции и Пиренейский полуостров. В Скандинавии также было более влажно, чем в среднем.

Нарушение критического порога в 1,5°C растет

"Коперник" использует измерения со спутников, судов, самолетов и метеостанций по всему миру для компьютерного анализа и выводов, публикуемых по поручению Европейской комиссии.

Ранее служба сообщала, что в январе 2024 года глобальное потепление впервые в истории превысило 1,5°C в течение целого года.

Среднее значение за 12 месяцев, которое в январе 2024 года достигло 1,52°C, теперь составляет 1,58°C за последние 12 месяцев по сравнению со средним значением за доиндустриальный период 1850-1900 годов.

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В узком окне, которое осталось, чтобы остановить это временное нарушение критического порога, ставшее постоянным, следует повторить прямолинейное послание Саманты Бёрджесс: "Чтобы остановить дальнейшее потепление, необходимо быстро сократить выбросы парниковых газов".