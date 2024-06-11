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Европейские страны открывают двери китайским заводам электромобилей

BYD на 91-м Женевском международном автосалоне (GIMS), 26 февраля 2024 года.
BYD на 91-м Женевском международном автосалоне (GIMS), 26 февраля 2024 года. Авторское право Cyril Zingaro/KEYSTONE via AP
Авторское право Cyril Zingaro/KEYSTONE via AP
By Indrabati Lahiri
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

В то время как Брюссель стремится контролировать импорт электрокаров, проводит антисубсидиарное расследование и грозит автопрому КНР карательными мерами, некоторые страны-члены ЕС хотят, чтобы китайские машины собирали прямо у них.

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Власти ряда европейских стран, включая Венгрию, Польшу, Италию и Испанию, стремятся привлечь китайских производителей электромобилей (EV) к созданию заводов у них под боком.

Несмотря на то, что Еврокомиссия опасается притока более дешёвых китайских электрокаров на европейский авторынок, отдельные государства всё же предлагают ряд грантов и субсидий для китайского бизнеса.

На местах некоторые полагают, что так можно улучшить ситуацию на местном рынке труда и обеспечить тем самым экономический подъём.

Китайские производители электромобилей, такие как Chery Automobile, BYD и SAIC Motor, как сообщается, стремятся заполучить плацдарм в Европе. Желающие запустить заводы получат такие преимущества, как налоговые льготы, субсидии на создание рабочих мест, снижение регулирования в специально отведённых зонах и поддержка производства аккумуляторов для дальнейшего упрощения цепочки поставок электромобилей. Стоимость доставки из Китая в Европу также будет дешеветь.

Учитывая, насколько активно китайские производители EV инвестируют в автомобильный рынок ЕС и планируют расширяться, европейские заводы могут стать важной стартовой площадкой для освоения новых региональных рынков.

Джанлука Ди Лорета из Bain and Company заявил: "Китайские автопроизводители знают, что их автомобили должны восприниматься как европейские, если они хотят вызвать интерес у европейских покупателей. Это означает перевод производства в Европу".

Почему китайские электромобили так популярны в Европе?

Китайские EV становятся все более популярными в Европе, потому что они дешевле своих европейских аналогов. У этих машин хороший набор дополнительных опций, которые входят в стандартную комплектацию. Это и бесплатная зарядка в течение одного-двух лет, и камеры видеонаблюдения, и дополнительный комплект зимних шин, и другие предложения.

Несмотря на более низкую цену, китайские электромобили по-прежнему ориентированы на дизайн и функциональность, а в последнее время параметры безопасности были улучшены.

Растущая привлекательность китайских автомобилей привела к тому, что ЕС рассматривает возможность повышения тарифов и даже введения санкций в отношении продукции из КНР, чтобы контролировать импорт. Текущие тарифы на импорт автомобилей в Европе составляют около 10%. В США они достигают 27,5%.

Если это произойдёт, то насколько эффективным будет такой шаг, неясно, поскольку китайские производители электрокаров уже имеют достаточную маржу на европейских рынках, чтобы погасить шок от заградительных мер ЕС.

Вот к каким выводам пришли эксперты независимого исследовательского центра Rhodium Group, специализирующегося на Китае: "Некоторые китайские производители по-прежнему смогут создавать себе комфортную маржу, экспортируя автомобили в Европу, благодаря существенному преимуществу в стоимости".

"Пошлины в диапазоне 40-50% – возможно, даже выше для вертикально интегрированных производителей, таких как BYD – вероятно, будут необходимы, чтобы сделать европейский рынок непривлекательным для китайских экспортёров EV".

Более того, хотя повышение тарифов рассматривается для того, чтобы в конечном итоге помочь европейским автопроизводителям, некоторые страны, такие как Германия, уже предостерегли от подобного протекционизма, предупредив о высокой вероятности ответных мер со стороны Китая, а также об общем негативном влиянии, которое такой шаг может оказать на внутренний автомобильный рынок.

Канцлер Германии Олаф Шольц недавно заявил на мероприятии Stellantis, как сообщает Automotive News Europe: "Изоляция и незаконные таможенные барьеры – это в конечном итоге только делает всё дороже, а нас всех беднее. Мы не закрываем наши рынки для иностранных компаний, потому что мы не хотим этого".

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