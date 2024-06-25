Деловой климат в Германии в июне ухудшился

By Piero Cingari

Индекс делового климата в июне снизился сильнее, чем прогнозировалось. Это первый спад с декабря прошлого года. Ситуация в секторе услуг улучшилась, в торговом - ухудшилась. Ожидается, что Евро-2024 принесет дополнительные доходы, но это не окажет существенного влияния на экономику.

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Настроения среди немецких компаний в июне снизились сильнее, чем ожидалось, что стало первым падением с декабря 2023 года, сообщает Институт экономических исследований ifo.

Ежемесячный опрос около 9000 немецких компаний в сфере производства, услуг, торговли и строительства показал, что индекс делового климата снизился с 89,3 пункта в мае до 88,6 в июне, не оправдав ожиданий экономистов о повышении до 89,7.

Общее снижение уверенности было вызвано в первую очередь ухудшением деловых ожиданий на ближайшие шесть месяцев. Индекс ожиданий упал с 90,4 пункта в мае до 89 в июне. Индекс текущих условий остался неизменным на уровне 88,3, не дотянув до ожидавшихся 88,5.

Индекс деловой активности в производственном секторе снизился после трех месяцев улучшения, при этом компании стали более осторожно смотреть в будущее.

В секторе услуг индекс вырос. Поставщики услуг оценивали свое положение более позитивно, а перспективы на вторую половину года также продолжили улучшаться.

В торговле деловой климат значительно ухудшился из-за растущего скептицизма в отношении будущего. В строительном секторе, напротив, индекс немного вырос благодаря менее пессимистичным ожиданиям, хотя недостаток заказов по-прежнему остается главной проблемой.

"Немецкая экономика с трудом преодолевает стагнацию", - пишет ifo.

Экономические перспективы Германии немного улучшились

На прошлой неделе Институт ifo несколько повысил прогноз экономического роста Германии во второй половине 2024 года.

На весь 2024 год немецкий институт экономических исследований прогнозирует рост на 0,4% (в 2023 году было сокращение на 0,2%). Этот показатель на 0,2 процентного пункта выше, чем в прогноз на весну 2024 года. Между тем, экономика Германии, согласно прогнозам, вырастет на 1,5% в 2025 году, что соответствует предыдущим оценкам.

Инфляция составит 2,2 % в 2024 году и снизится до 1,7 % в 2025 году, согласно прогнозу.

По данным ifo, поддержку экономике оказывает обрабатывающая промышленность с ее экспортным бизнесом, в то время как в строительном секторе, вероятно, тенденция на снижение сохранится и будет сильный спад.

"Немецкая экономика постепенно выходит из кризиса. Появляются новые надежды", - убежден руководитель отдела прогнозов ifo профессор Тимо Волльмерсхойзер.

Евро-2024 не станет переломным событием

"Чемпионат Европы по футболу, который проходит в Германии, не станет "летней сказкой" для немецкой экономики", - говорится в исследовании ifo, опубликованном в начале месяца.

По прогнозам, Евро-2024 принесет Германии доходы, благодаря притоку футбольных туристов из-за рубежа. Согласно последнему экономическому прогнозу ifo, это примерно 0,1 % экономического производства во втором квартале года.

Однако, по оценке института ifo, с макроэкономической точки зрения подобные крупные события обычно имеют ограниченное влияние, за исключением сферы туризма.

"Хотя во время чемпионата отечественные потребители будут тратить больше в гостиничном секторе и розничной торговле продуктами питания, они сократят свои расходы в других секторах, так что частное потребление в целом, скорее всего, не изменится. По крайней мере, об этом говорит опыт Чемпионата мира по футболу 2006 года", - сказал профессор Волльмерсхойзер.

Исследователь Ifo Жером Вольф отметил: "Этот эффект будет кратковременным, что значит, что экспорт услуг, обусловленный возвращением туристов домой после окончания Евро-2024, скорее всего, снова упадет в третьем квартале и в целом останется на прежнем уровне".

Реакция рынка

Немецкие активы продемонстрировали минимальную реакцию на публикацию данных по деловому климату от ifo.

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Доходность по облигациям держалась на уровне 2,4% в ходе относительно напряженной торговой сессии в понедельник утром.

Индекс DAX вырос на 0,7% к 10:30 утра по центральноевропейскому времени, восстановившись после падения на 0,5% в пятницу, что было обусловлено ростом в секторе производства автомобилей. Porsche AG, BMW, Volkswagen и Mercedes-Benz AG выросли на 3,2%, 3%, 2,2% и 1,8% соответственно.

Среди других лидеров Puma и Fresenius Medical Care (рост на 2,1% и 2,4% соответственно).