ЕЦБ снизил процентные ставки в соответствии с ожиданиями рынка

Европейский центральный банк (ЕЦБ) снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов на сегодняшнем июньском заседании, как и ожидалось аналитиками.

РЕКЛАМА

ЕЦБ снизил основную ставку рефинансирования до 4,25 %, маржинальную ставку кредитования до 4,50 % и ставку по депозитам до 3,75 %, о чем в последние недели широко сигнализировали его политические деятели.

Это первое снижение с марта 2016 года как основной ставки по операциям рефинансирования, так и маржинальной ставки кредитования, а для депозитной ставки это первое снижение с сентября 2019 года.

Почему ЕЦБ снизил процентные ставки?

Общее повышение ставок на 450 базисных пунктов, проведенное Франкфуртом в период с июля 2022 года по сентябрь 2023 года, способствовало снижению уровня базовой инфляции в еврозоне с пикового значения в 10,6% в октябре 2022 года до 2,6% в мае 2024 года.

В марте председатель ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что к июню появится больше ясности и достаточно данных. Похоже, этот момент настал.

Хотя инфляция еще не полностью достигла целевого уровня в 2%, ее существенное снижение сигнализирует о продолжающейся тенденции к снижению, которая, как ожидается, сохранится в ближайшие месяцы.

Согласно последним прогнозам ЕЦБ от марта 2024 года, средний уровень инфляции снизится до 2% в 2025 году и до 1,9% в 2026 году. Что касается базовой инфляции, которая не включает цены на энергоносители и продукты питания, то она составит 2,1% в 2025 году и 2,0% в 2026 году.

Снижение ставки на 25 базисных пунктов также будет способствовать сохранению положительного уровня реальных процентных ставок, поскольку номинальные ставки будут оставаться выше текущего уровня инфляции. Таким образом, это свидетельствует скорее о снижении степени рестриктивности денежно-кредитной политики, чем о более широкой нормализации.

Рост и удорожание заемных средств привели к замедлению экономического роста в блоке, сдерживая спрос и тормозя ценовое давление.

В первом квартале 2024 года экономика еврозоны выросла на 0,3%, в то время как два предыдущих квартала были отмечены сокращением на 0,1%. Во втором квартале 2023 года наблюдался незначительный рост на 0,1 %, а в первом квартале 2023 года и последнем 2022 года — стагнация.

Продолжит ли ЕЦБ снижать ставки после июня?

Последние высказывания чиновников ЕЦБ говорят о том, что никаких предварительных обязательств по дальнейшему снижению ставок после июня не будет.

Это означает, что дальнейшее снижение ставки в июле остается неопределенным, поскольку ЕЦБ стремится сохранить гибкость в своих решениях и продолжает следить за экономическими данными.

Инфляция в Еврозоне в мае выросла до 2,6%, что выше ожидаемых 2,5%, а базовая инфляция выросла до 2,9% с 2,7% в апреле.

Мы ожидаем, что президент Лагард еще раз даст понять, что в июле будет получено больше информации для принятия следующего решения, а к сентябрю ожидается еще большая ясность.

Новые июньские экономические прогнозы могут предполагать небольшую корректировку в сторону повышения темпов экономического роста и инфляции на 2024 год при сохранении прогноза инфляции в 2% на 2025 год без изменений.

Каковы риски слишком сильного или слишком слабого снижения ставок?

Перед ЕЦБ стоит задача сбалансировать риски слишком сильного и слишком слабого снижения ставок.

Если Франкфурт слишком быстро и значительно смягчит денежно-кредитную политику, это, вероятно, приведет к росту потребительского спроса и инвестиций. Однако это также может привести к возобновлению инфляционного давления до того, как целевой показатель в 2% будет полностью достигнут.

ЕЦБ подвергнет себя риску неопределенности, связанному с ценами на энергоносители и геополитической напряженностью, при снижении буферных возможностей, что потенциально может привести к нежелательным последствиям для динамики цен.

Кроме того, хотя президент Кристин Лагард подчеркнула, что ЕЦБ "зависит от данных, а не от ФРС", расхождение между политикой двух крупнейших мировых центральных банков может иметь значительные финансовые последствия, особенно для валютных курсов.

РЕКЛАМА

Агрессивное снижение ставок ЕЦБ при сохранении ФРС более высоких процентных ставок окажет сильное понижательное давление на курс евро по отношению к доллару, что чревато дальнейшим повышением цен на импортные товары и услуги.

И наоборот, если Франкфурт будет слишком долго придерживаться ограничительной монетарной политики и снижать ставки меньше, чем ожидает рынок, это рискует затормозить экономический рост в еврозоне и увеличить разрыв с Соединенными Штатами.