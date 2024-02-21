В какой европейской стране купили больше всего электромобилей в январе?

В первом месяце 2024 года продажи новых электромобилей в Европе подскочили почти на 30%.

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В январе 2024 года продажи новых электромобилей всех категорий выросли доминирующим образом и составили 11,9% от общего объема продаж легковых машин в Европе и Великобритании.

После падения на 3,8% в декабре 2023 года число регистраций новых автомобилей на рынках ЕС, ЕАСТ и Великобритании выросло в общей сложности на 11,5%.

Однако на всем европейском рынке, включая Великобританию, продажи электромобилей подскочили на 29,3% по сравнению с январем 2023 года. Количество новых подключаемых гибридных автомобилей выросло на 24,4%, а гибридных электрических — на 21,4%. Продажи машин с бензиновым двигателем выросли на 2,8%, а с дизельным — упали на 5,4%.

Тем не менее электромобили всё еще не стали самой популярной категорией. На бензиновые машины по-прежнему приходится более трети проданных новых пассажирских автомобилей, в то время как гибридно-электрические пассажирские машины стремятся занять их место.

Больше всего автомобилей в январе 2024 года было продано Volkswagen Group (258 402), за ней следуют Stellantis (183 120) и Renault (92 935). Эти трое занимают более 52% рынка Европы и Великобритании.

В какой стране электромобили покупают чаще всего?

Четыре крупнейших рынка ЕС, на которые приходится две трети продаж электромобилей, продемонстрировали уверенный рост. В Германии, где было продано больше всего новых электромобилей (22 474), продажи выросли на 23,9%. Вторым по объему продаж рынком ЕС стала Франция, где продажи выросли на 36,8%, за ней следуют Бельгия (+75,5%) и Нидерланды (+72,2%).

Самый впечатляющий скачок продаж в этой категории продемонстрировала страна, не входящая в ЕС, — Норвегия: на 281,3 % по сравнению с январем 2023 года. Однако фактический объем продаж составил 4 717 электромобилей.

Бензиновые и дизельные автомобили по-прежнему лидируют?

По сравнению с прошлым годом рынок бензиновых автомобилей больше всего сократился в Исландии (-65,9%), Эстонии (-43,8%) и Нидерландах (-33,6%). Однако на ключевых рынках, таких как Италия (+26,7%) и Германия (+16,9%), наблюдается заметный рост.

Продажи дизельных автомобилей больше всего сократились в Бельгии (-45,1%) и Исландии (-44,3%), а также на трех крупнейших рынках: Франции (-23,4%), Испании (-10,2%) и Италии (-8,7%).

При этом в Германии рынок вырос на 4,3%.