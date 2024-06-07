Европейские банки ждут выборов: смена власти в ЕС определит, как им расти

By Tina Teng

Несмотря на быстрый рост банковского сектора ЕС в этом году, в будущем банки могут столкнуться с проблемами. Многое зависит от того, поддержит ли новое руководство ЕС курс на строительство банковского союза. Вопрос страхования депозитов все еще не решен.

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Крупные европейские банки демонстрируют уверенный рост благодаря активизации заключения сделок и высоким доходам от инвестиционно-банковской деятельности. Индекс Euro Stoxx Banking (SX7E) вырос на 19%, а Еuro Stoxx 600 (SXXP) в этом году увеличился почти на 9%.

Основной причиной разогрева сектора стала прибыль крупных банков, которая в первый квартал превысила ожидания. Однако предстоящие европейские выборы ставят дальнейшие оптимистичные прогнозы под сомнение. Банковскому сектору ЕС предстоит решить ряд глобальных задач, и очень важно, кто именно встанет у руля Большой Европы.

Общая страховка нужна не всем?

В списке дел - завершение работы по созданию общеевропейского фонда страхования депозитов. Эта мера стала ответом на растущие риски для банковской системы после кризиса в региональных банках США и Credit Suisse.

Разговоры о страховании депозитов на уровне ЕС начались не вчера. Напомним, что страны-члены признали необходимость создания в ЕС банковского союза после мирового финансового кризиса 2008 года - с тем, чтобы повысить стабильность и целостность банковской системы в Европе и особенно в еврозоне. Единая система страхования вкладов была предложена в качестве одной из трех основ строящегося союза. В тройку, помимо нее, вошли также Единый надзорный механизм (SSM) и Единый механизм урегулирования (SRM). Если две последние меры были реализованы в 2013 и 2014 годах, то Единая система страхования депозитов столкнулась с препятствиями. Она встретила сопротивление со стороны государств-членов и банковских лобби, которые опасаются, что инициатива снизит стимулы к разумному управлению рисками банками на местах, так как они станут больше полагаться на коллективную страховую систему.

Этот тезис разделяют ультраправые, которые традиционно критически настроены по отношению к общеевропейским механизмам; они, как ожидается, добьются хороших результатов на выборах.

Отчет об успехах

Пока же крупные банки ЕС сообщают о положительных результатах в первом квартале. Согласно отчету Bloomberg, 71% банков превзошли рыночные ожидания по прибыли.

Особенно сильными оказались испанские институты, выигравшие от повышения процентных ставок, что позволило увеличить доходы от кредитования. За последнее десятилетие банкам страны удалось также повысить эффективность за счет сокращения персонала и филиалов. В итоге за первые три месяца этого года доходы крупнейшего банка Испании, Banco Santander, увеличились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA сообщил об увеличении валовой выручки на 18% в том же квартале. Оба института заявили, что выполняют планы на 2024 год, а их акции выросли на 22% и 14% по сравнению с прошлым годом соответственно. Santander обогнал французский BNP Paribas по рыночной оценке, вернув себе корону крупнейшего банка в ЕС.

Другие крупные банки, включая крупнейший в Италии Intesa Sanpaolo, также сообщили об увеличении чистой прибыли на 18% по сравнению с прошлым годом, что обусловлено ростом комиссионных от подразделений по управлению активами и страхованию. Акции Intesa выросли в 2024 году на 32% . Немецкий Deutsche Bank сообщил об увеличении чистой прибыли на 10% в годовом исчислении, а его акции выросли на 21 % в этом году.

Французские банки тем временем смогли отчитаться лишь скромном росте - из-за зависимости от ипотечных кредитов с фиксированной ставкой. Крупнейший финансовый институт Франции, BNP Paribas, сообщил о снижении чистой прибыли на 2,2 % и выручки на 0,4 % в первом квартале. Таким образом, BNP - самый отстающий среди крупных банков ЕС

Сохранение уверенного роста роста большинства европейских банков, считают аналитики, сейчас зависит от исхода выборов. Системная стабильность банковского сектора может быть поставлена под сомнение в условиях отсутствия комплексного решения на случай банкротства.