Си Цзиньпин обсуждал в Европе вопросы торговли. По мнению Брюсселя, Пекин субсидирует производство электромобилей, получая нечестное конкурентное преимущество

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В центре визита на этой неделе председателя КНР в Европу находились вопросы торговли. Для ЕС главный из них: "нужно ли использовать инструменты защиты своего производства от конкуренции со стороны Пекина, которую Брюссель считает нечестной?" Особое значение придаётся в этом плане визиту Си в Будапешт. Венгрия считается "воротами" Китая в Евросоюз. Пекин много инвестирует в предприятия по выпуску и продаже электромобилей.

Вице-президент пекинского Центра Китая и глобализации Виктор Гао:

Венгрия сама вложила много усилий в дружественное сотрудничество с Китаем. Наши страны укрепляют двусторонние связи и развивают общую инфраструктуру. Пекин произвёл большие инвестиции в производство автомобильных аккумуляторов в Венгрии. Поэтому она имеет все шансы стать ведущей страной в Европе по сборке электрокаров.

В 2022 году китайские электромобили занимали чуть менее 4% европейского рынка по сравнению с 0,4% в 2019 году. Эта тенденция может стать результатом несправедливого преимущества. Поэтому прошлой осенью Еврокомиссия начала расследовать факты предоставления китайским производителям государственных субсидий. Электромобили из КНР на 20% дешевле моделей из ЕС. Согласно оценкам , к 2030 году европейский автопром может недополучить более 7 млрд евро чистой прибыли из-за того, что его теснит на рынках китайский.

Научный сотрудник брюссельского Института Bruegel Никлас Пуатье:

Если мы не подадим сейчас сильный сигнал о нашей готовности обеспечить свободную конкуренцию в произведстве электромобилей и открытые рынки, то можем увидеть, что и другие сектора будут затронуты китайским типом конкуренции. А это означает больше нечестного соперничества в ближайшем будущем.

Однако начало очередного антисубсидиарного расследования не означает автоматического введения дополнительных таможенных пошлин. С 2008 года Еврокомиссия провела в отношении импорта из Китая 342 таких расследований, из которых 101 не привело к введению никаких компенсационных тарифов. Результаты расследования о поддержке китайским государством производства электрокаров ожидаются в ближайшие недели.