Кто такой Жордан Барделла, 28-летний ультраправый французский политик?

By euronews и AP

Лидер ультраправого Национального объединения Жордан Барделла добился исторического результата на европейских выборах.

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Жордан Барделла, лидер ультраправого Национального объединения, добился значительных успехов на прошедших европейских выборах, получив вдвое больше голосов, чем центристский альянс президента Эммануэля Макрона.

Жордан Барделла родился в 1995 году в парижском пригороде Дранси. Получив степень бакалавра экономических и социальных наук, он поступил в Университет Париж IV - Сорбонна, где изучал географию. Однако уже на третьем курсе Барделла бросил учебу, чтобы посвятить себя политике.

Еще в 16-летнем возрасте будущий политик присоединился к ультраправому Национальному фронту (НФ). В 2014 году он стал секретарем отделения НФ в департаменте Сен-Сен-Дени. Год спустя был избран в региональный совет Иль-де-Франс. Во время президентских выборов 2017 года Джордан Барделла входил в предвыборную команду Марин Ле Пен.

Весной 2018 года Барделла возглавил молодежную организацию партии. Этот пост он занимал несколько лет. Первого июня 2018 года большинство делегатов Национального совета партии проголосовали за ее переименование в Национальное объединение.

На выборах в Европарламент весной 2019 года партия НО, список которой возглавлял Жордан Барделла, заняла первое место, получив 23,34 % голосов и 22 из 79 мест, выделенных Франции. В возрасте 23 лет Барделла стал депутатом Европарламента. В том же году он вошел в состав Исполнительного бюро партии и занял должность второго председателя НО.

В ноябре 2022 года он был избран преемником Марин Ле Пен на посту президента Национального объединения.

Jordan Bardella, left, and Marine Le Pen salute the crowd at a National Rally event in Frejus, France AP Photo

Барделла стал первым человеком, возглавившим антимигрантсткую партию Национальное объединение (ранее Национальный фронт), который не является членом семьи Ле Пен. Однако с 2020 года он встречался с Нолвен Оливье, внучкой Жан-Мари Ле Пена и племянницей Марин Ле Пен. Пара рассталась только за несколько дней до евровыборов.

В 2011 году Марин Ле Пен сменила своего отца Жан-Мари Ле Пена в качестве руководителя партии. Несколько лет спустя Жан-Мари Ле Пен был из партии исключен. В парламенте Марин Ле Пен остается лидером партии НО и, как ожидается, будет снова баллотироваться в президенты 2027 году.

У преемника Ле Пен Жордана Барделла множество молодых сторонников. У политика более 1 миллиона подписчиков в TikTok.

В ходе европейской предвыборной кампании ведущий кандидат от Национального объединения Жордан Барделла выступал за ограничение свободного передвижения мигрантов путем введения национального пограничного контроля.

В то же время Барделла дистанцировался от ультраправой партии АдГ (Альтернатива для Германии) заявив, что больше не будет сотрудничать с этой фракцией в Европарламенте.

Во время теледебатов Барделла обвинили в том, что он собирается положить конец ЕС. Однако он возразил, заявив: "Я не против Европы. Я против того, как работает Европа".

French Far-right party National Rally president Jordan Bardella at the European Parliament, Tuesday, Jan. 16, 2024 in Strasbourg AP Photo

Будучи евродепутатом Барделла не проявлял особой активности в Европарламенте: он отсутствовал на большинстве заседаний своего парламентского комитета.

Оппоненты Барделла обвиняют его в том, что он тратит слишком много времени на создание своего публичного имиджа в ущерб рассмотрению важнейших политических вопросов. Так евродепутат Манон Обри назвала Барделла парламентарием-призраком, ссылаясь на его частое отсутствие в Европарламенте.