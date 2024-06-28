В Кремле не ждут улучшения отношений с Брюсселем после смены руководства ЕС

By Euronews и AP & EBU

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретря президента РФ, перспективы отношений между Евросоюзом и Россией не улучшились и остаются плохими.

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В Кремле прокомментировали назначение премьер-министра Эстонии Каи Каллас на пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

По словам Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ, перспективы отношений между Евросоюзом и Россией не улучшились и остаются плохими.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: "Госпожа Каллас тоже не демонстрировала до сих пор дипломатических наклонностей и хорошо известна у нас своими абсолютно такими непримиримыми иногда даже оголтело русофобскими заявлениями. Поэтому не думаем, что европейская дипломатия будет каким-то образом действовать в плане нормализации отношений".

Каллас является одним из самых жестких критиков России в Европе. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Каллас активно выступала за введение антироссийских санкций.

В феврале этого года премьер-министр Эстонии была объявлена в розыск министерством внутренних дел РФ. Как сообщали российские государственные информагентства, в отношении Каллас "возбуждено уголовное дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам".

Также Песков высказался о переизбрании в качестве главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявив, что она не является сторонником нормализации отношений с Россией.