Молдавия предпринимает меры, чтобы предотвратить влияние России на референдум о вступлении в ЕС

By Euronews

В преддверии предстоящих президентских выборов и референдума о вступлении в ЕС Молавия предпринимает шаги для противодействия предполагаемому влиянию России.

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Проевропейское руководство Молдавии предприняло шаги, чтобы противостоять предполагаемому влиянию России на предстоящий референдум о вступлении в ЕС. Оно создало агентство "Центр стратегических коммуникаций", чтобы реагировать на кампании по дезинформации и пресекать возможные попытки подкупа электората. ЕС считает, что Россия вливает в страну деньги, чтобы подкупить голоса.

Янис Мажейкс, посол ЕС в Молдавии:"Эти способы пересылки денег очень изобретательны. Было все: от провоза наличных чуть ниже разрешенного законом предела до 10 000 евро — денег, которые не нужно декларировать при провозе через границу. Соответственно, были рейсы, где таких перевозчиков было множество".

Опросы показывают, что большинство граждан Молдавии хотели бы, чтобы страна вступила в ЕС. Но в преддверии голосования, а оно должно состояться в октябре, можно услышать и другие мнения:

"Я двумя руками за то, чтобы наша Молдова процветала в Европейском союзе, как и Латвия, как все страны, бывшие республики Советского Союза".

"Все таки мы отличаемся от стран Европейского союза и интеграция будет сложной для людей и нужно перестраивать все в стране. Это, я думаю, не самый лучший вариант".

Референдум о вступлении Молдавии в ЕС пройдет в один день с выборами главы государства. Убежденный проевропейский президент Молдавии Майя Санду, которая осенью намерена баллотироваться на второй срок, и ее союзники опасаются, что Россия попытается повлиять и на это голосование. В Москве неоднократно заявляли, что Россия не вмешивается в дела других государств.