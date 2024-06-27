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Ещё один "российский закон": Грузия ограничивает права ЛГБТ

АРХИВ. Здание парламента Грузии
АРХИВ. Здание парламента Грузии Авторское право Shakh Aivazov/AP
Авторское право Shakh Aivazov/AP
By Euronews
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Парламент Грузии принял в первом чтении законопроект "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних" и поправки к законам, ограничивающие права ЛГБТ.

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В четверг грузинский парламент принял в первом чтении законопроект "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", а также поправки к 18 законам, которые ограничивают права ЛГБТ и вводят уголовную и административную ответственность для нарушителей.

В частности, предлагается ввести запрет на смену пола, усыновление несовершеннолетних однополыми парами, а также на проведение собраний, направленных на популяризацию однополых браков.

За "пропаганду ЛГБТ", показ в эфире интимных однополых сцен и рекламы подобного содержания предусмотрены штрафы.

Распространение среди несовершеннолетних материалов о смене пола или гомосексуальных отношениях будет наказываться штрафом в тысячу лари (около €330 евро) для физических лиц и три тысячи лари (примерно €1 000) для юрлиц.

Документ был внесен правящей партией "Грузинская мечта".

Её представители предлагают также ввести в Грузии 17 мая новый государственный праздник, "День святости семьи". В других странах мира 17 мая - это Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией.

Оппозиция в рассмотрении законопроекта и голосовании участие не принимала, бойкотировав заседание.

Кризисная группа СК SOS, которая помогает ЛГБТК+ людям и членам их семей, оказавшимся в опасности, отмечает, что "грузинская правящая партия фактически перевела на грузинский все гомофобные законы, принятые в России за последние десять лет."

Во втором и третьем чтениях законопроект "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", а также поправки в другие законы будут рассматриваться во время осенней сессии парламента.

В прошлом году запланированный на 8 июля фестиваль Tbilisi Pride Fest был сорван противниками ЛГБТ-сообщества. Несколько сотен разгромили фестиваль, который должен был состояться на озере Лиси.

Акции против ЛГБТ в Грузии в 2022 году
Акции против ЛГБТ в Грузии в 2022 годуShakh Aivazov/AP

В мае этого года в Грузии прошли массовые протесты против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который критики назвали аналогом российского закона об иностранных агентах.

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