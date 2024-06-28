После того как лидеры Евросоюза определили кандидатов на три высших поста в ЕС, механизмы управления блоком в ближайшие пять лет пришли в движение

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Трое видных деятелей возглавят главные учреждения Евросоюза: Социалист с Юга, Антониу Кошта, правоцентрист с Севера Урсула фон дер Ляйен и либерал с Востока Кая Каллас. В целом соблюден геогранический и гендерный баланс.

Всех троих поддержали на этой неделе лидеры стран-членов. Но для продления на второй срок полномочий председателя исполнительного органа еще предстоит решающее голосование в Европейском парламенте.

Немка Фон дер Ляйен признает, что она не может полагаться исключительно на так называемую "умеренную трехпартийную платформу" в условиях подъема ультраправых сил:

Я буду также обращаться к евродепутатам из других фракций, а не только к нашей платформе. Я хочу заручиться поддержкой наиболее широкого большинства в пользу сильной Европы. Это то, над чем я буду интенсивно работать в ближайшие три недели, а дальше посмотрим.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назначена Верховным представителем ЕС по иностранных делам и безопасности, то есть главой союзной дипломатии. Она известна своей жесткой позицией в отношении России и также нуждается в поддержке законодателей:

Это огромная ответственность в нынешнее время геополитической напряженности, войны в Европе и растущей нестабильности во всем мире. Это всё главные вызовы для европейской внешней политики.

Антониу Кошта вступит в должность председателя Европейского совета 1 декабря. Это он будет проводить встречи в верхах. Бывший премьер-министр Португалии пообещал способствовать укреплению единства 27 государств-членов и реализовывать Стратегическую программу ЕС.