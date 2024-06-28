EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Trending
Latest stories
Европа
Categories
Программы
Мир
Categories
Программы
Featured
Business
Categories
Программы
Next
Categories
Программы
Green
Categories
Программы
Featured
Здоровье
Categories
Программы
Культура
Categories
Программы
Путешествия
Categories
Программы
Видео
другие
Спецвыпуск
EventsСобытияподкасты
Loader
Find Us
РЕКЛАМА

Вакансии в руководстве Евросоюза заполнены

Каллас и фон дер Ляйен еще должны получить одобрение Европарламента, прежде чем будут официально назначены.
Каллас и фон дер Ляйен еще должны получить одобрение Европарламента, прежде чем будут официально назначены. Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Marta Iraola Iribarren
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

После того как лидеры Евросоюза определили кандидатов на три высших поста в ЕС, механизмы управления блоком в ближайшие пять лет пришли в движение

РЕКЛАМА

Трое видных деятелей возглавят главные учреждения Евросоюза: Социалист с Юга, Антониу Кошта, правоцентрист с Севера Урсула фон дер Ляйен и либерал с Востока Кая Каллас. В целом соблюден геогранический и гендерный баланс.

Всех троих поддержали на этой неделе лидеры стран-членов. Но для продления на второй срок полномочий председателя исполнительного органа еще предстоит решающее голосование в Европейском парламенте.

Немка Фон дер Ляйен признает, что она не может полагаться исключительно на так называемую "умеренную трехпартийную платформу" в условиях подъема ультраправых сил:

Я буду также обращаться к евродепутатам из других фракций, а не только к нашей платформе. Я хочу заручиться поддержкой наиболее широкого большинства в пользу сильной Европы. Это то, над чем я буду интенсивно работать в ближайшие три недели, а дальше посмотрим.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назначена Верховным представителем ЕС по иностранных делам и безопасности, то есть главой союзной дипломатии. Она известна своей жесткой позицией в отношении России и также нуждается в поддержке законодателей:

Это огромная ответственность в нынешнее время геополитической напряженности, войны в Европе и растущей нестабильности во всем мире. Это всё главные вызовы для европейской внешней политики.

Антониу Кошта вступит в должность председателя Европейского совета 1 декабря. Это он будет проводить встречи в верхах. Бывший премьер-министр Португалии пообещал способствовать укреплению единства 27 государств-членов и реализовывать Стратегическую программу ЕС.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Лидеры ЕС договорились о высших должностях: Урсула фон дер Ляйен, Антониу Кошта и Кая Каллас

Саммит ЕС: Сделка о новом составе союзного руководства

Мелони считает "недемократичными" переговоры о высших должностях в ЕС

Еврокомиссия Европейский союз Политика ЕС Антониу Кошта Война в Украине Урсула фон дер Ляйен