Французская левая коалиция надеется послужить препятствием для ультраправых

В Новом народном фронте надеются, что новая коалиция не позволит ультраправым победить на выборах, но, поскольку в партии Макрона их также называют "ультра", ей сложнее привлечь избирателей. Тем не менее, по опросам, она должна стать в парламенте второй силой.

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Когда в начале июня президент Франции Эммануэль Макрон объявил о проведении внеочередных выборов в законодательные органы, активист, занимающийся обеспечением бедных кварталов качественной едой, решил выставить свою кандидатуру.

Борис Тавернье живет в Лионе уже более 20 лет и говорит, что вопрос продовольственной безопасности связан со многими темами, такими как сельское хозяйство, здравоохранение и окружающая среда. Однако он считает, что в парламенте не хватает представителя по этому вопросу.

"Я сказал себе, что это будут три трудных года (до следующих выборов), но я не представлял себя ничего не делающим и сидящим на месте", - сказал он в интервью Euronews.

Сейчас Тавернье является кандидатом от Нового народного фронта (ННФ) - коалиции левых партий, ставшего преемником альянса Новый народный экологический и социальный союз (NUPES), занявшего второе место на последних выборах, в 2022 году.

Согласно опросам, на этот раз левый альянс также может занять второе место, но уступит на сей раз Национальному объединению (RN), а вот центристы Эммануэля Макрона окажутся на третьем месте.

В Новый народный фронт входят как умеренные, так и более левые партии, уже давно не согласные с политикой Макрона, которая, по их мнению, еще больше усугубляет неравенство.

Новый народный фронт выступает за отмену пенсионной реформы и снижение пенсионного возраста до 60 лет, за замораживание цен на предметы и товары первой необходимости, повышение минимальной заработной платы на 14%, возвращение "налога на богатство" и введение нового налога на сверхприбыль.

При этом, по словам активистов, программа партии более умеренная, чем у предыдущей коалиции.

Candidates for the New Popular Front in Lyon at a gathering to galvanise left-wing voters. Boris Tavernier is on the right. Euronews

"Я бы не стал участвовать в ней без союза (левых), это ясно, и я бы не стал участвовать без некоторых вещей, перечисленных в программе, которые также являются для меня красными линиями", - сказал Тавернье.

"Это очень важный вопрос борьбы с расизмом, антисемитизмом и всеми формами дискриминации, в частности", - добавил он.

Однако в глазах избирателей коалиции было трудно предстать единым целым.

В то время как у других ведущих сил есть явные лидеры - премьер-министр Габриэль Атталь у президентской коалиции и 28-летний Джордан Барделла у RN, от левых в каждых дебатах участвуют разные политические деятели.

Примечательно, что в дебатах не участвует Жан-Люк Меленшон, занявший третье место в президентских выборах в 2022 году, но ставший объектом критики из-за своей позиции по конфликту в Израиле и Газе и преуменьшения угрозы антисемитизма во Франции.

В декабре Меленшон заявил, что коалиции левых партий больше не существует, при этом его имя часто называется избирателями, которые говорят, что хотят не допустить его в правительство, или тех, кто говорит, что левым будет лучше без него. Как следствие, было решено, что в случае победы Нового народного фронта, Меланшон не будет выдвинут в премьеры.

Вдохновленный социалистическим движением 1936 года

Название новой коалиции отсылает к Новому народному фронту 30-х годов прошлого века, который в то время возглавляла Социалистическая партия.

Поль Бакот, заслуженный профессор политологии Лионского института политических исследований (Sciences Po Lyon), говорит при этом, что между двумя движениями есть большие различия.

"Первое отличие заключается в том, что Народный фронт в 1936 году был политической реальностью, которая была связана с динамикой социального движения и частыми забастовками на заводах. Он опирался на многочисленный и мобилизованный рабочий класс", - говорит Бакот.

Сейчас этот рабочий класс "в подавляющем большинстве голосует за Национальное объединение, - говорит Бакот. - Социалисты, в частности, выступали против пенсионной реформы, но протесты "Желтых жилетов" стали символом "Национального объединения" в большей степени, чем левых".

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Поддержка социалистов значительно уменьшилась на выборах 2017 и 2022 годов, но, по мнению Бакота, у традиционной левой партии еще есть возможность выкроить для себя новое место, учитывая ее приличные результаты на недавних европейских выборах.

На данный момент левые сосредоточены на блокировании ультраправых. Грегори Дусе, мэр Лиона от партии "зеленых", сказал, что роспуск парламента Макроном поставил страну под угрозу и что ННФ хочет управлять коллективно.

"Когда мы управляем, мы управляем вместе со всеми, с кем мы разделяем фундаментальные ценности", - сказал Дусе в интервью Euronews.

"Мы можем расходиться во мнениях по тому или иному вопросу, но как можно представлять разнообразие страны, желая управлять в одиночку?" Грегори Дусе мэр Лиона

"Это то, что Эммануэль Макрон делает с 2017 года. Это не то, чего мы хотим", - заключил Дусе.

Эммануэль Макрон заявил, что его партия представляет собой третий путь между двумя крайностями - левой и правой.

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Однако члены левой коалиции категорически не согласны, что их сравнивают с ультраправыми, относя к противоположной "крайности" политической палитры. Глава партии "зеленых" Марин Тонделье заявила в эфире французского радио, что партия президента "потеряла все исторические ориентиры".

"Макрон делал все, чтобы не демонизировать ультраправых, а теперь оказывается, что зло - это мы, - добавила Тавернье. - Я считаю это безумием".