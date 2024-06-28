Центры содержания мигрантов откроются в Албании в августе

Албания строит два центра содержания мигрантов по соглашению с Италией. Просители убежища на Апеннинах будут ждать здесь рассмотрения своих заявлений

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В Албании продолжается строительство двух центров содержания мигрантов, которые будут жить здесь на время рассмотрения их прошения об убежище в Италии. Открытие ожидается в начале августа.

Соответствующее соглашение подписали ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони и и её албанский коллега Эди Рами.

План, продвигаемый Мелони, вызывает критику правозащитников. Но сама она говорит, что такое решение - часть её политики по пресечению нелегальной миграции и удержанию потенциальных беженцев от опасного пересечения Средиземного моря.

Бывший еврокомиссар Ильва Йоханнсон назвала эту сделку "противоречащей законодательству ЕС".

Итальянская оппозиция также осуждают инициативу Мелони, отмечая, что она к тому же обойдётся дорого казне: за 5 лет будет потрачено 600 млн евро.

Но другие государства ЕС заинтересовались таким решением. Более половины стран-членов подписали документ, в котором призвали Еврокомиссию двигаться в этом направлении.

Ожидается, что на обработку запросов на предоставление убежища будет уходить около месяца. Албания потенциально сможет принимать ежегодно до 36 000 просителей убежища.