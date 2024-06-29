Греки борются за бесплатные пляжи

Увеличения свободного пространства и облегчения доступа к греческим пляжам требует гражданская кампания под названием "Движение за пляжные полотенца"

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Мишенью греческого "Движения за пляжные полотенца" стали бары и другие заведения, предлагающие шезлонги и зонтики по высоким ценам, практически не оставляя людям места для того, чтобы расположиться на пляже бесплатно.

Правительство Греции также хочет положить конец такой практике. Запущено мобильное [приложение MyCoast](https:// www.gov.gr/en/upourgeia/ upourgeio-oikonomikon/oikonomikon/ MyCoast_app), с помощью которого люди могут отслеживать, как работают пляжные бары и сообщать о любых нарушениях, если они занимают больше места, чем им полагается.

Димостенис Анагностопулос, эксперт по информационным системам и цифровому управлению, говорит:

"Насколько я помню, это первый раз, когда общественность может увидеть, где находятся организованные пляжи, то есть те, которые легально арендованы греческим государством. Мы подготовили приложение, обеспечив полную прозрачность. Любой гражданин может скачать приложение на свой мобильный телефон, на смартфон, на что угодно, и увидеть маленьким кружком всю карту нашей страны и все пляжи, где есть легальная аренда".

Тысячи греков уже скачали приложение и туристов скачали приложение и сообщили о нарушениях.

Симела Тухтиду, Euronews:

"Для греческих властей обеспечение свободного доступа к пляжам является постоянной и большой проблемой. Уже поступило почти 10 000 сообщений о нарушениях. Проверить, соблюдают ли предприятия закон, труднее в выходные дни и в часы пик, когда тысячи людей стекаются на пляжи в поисках прохлады от в сильную жару".

Говорят отдыхающие:

"Все эти шезлонги — огромная проблема, нам негде поставить собственные, а если место и есть, то слишком маленькое. Некоторые предприятия ограничили площадь, которую они занимают, но большинство соблюдают закон, когда и если проводятся проверки".

"Учитывая небольшие доходы людей, я считаю, что пляжи должны быть бесплатными для всех".

Приложение доступно и для туристов, как только они прибудут в Грецию. На данный момент оно работает только на греческом языке, но в будущем будет выпущена и английская версия.