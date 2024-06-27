Что будет означать победа лейбористов для Европы?

By Euronews

Лейбористы сосредоточатся на демонстрации своего присутствия в Европе, — считают эксперты

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Великобритания готовится к парламентским выборам, которые, по мнению аналитиков, могут положить конец 14-летнему правлению консерваторов. На победу рассчитывают лейбористы.

Майк Голсуорси, Европейское движение Великобритании:

«Победа лейбористов определённо станет шагом вперёд для отношений между Великобританией и ЕС. В Европе будут знать, что Лейбористская партия боролась за сохранение членства Великобритании в ЕС. Они также знают, что Лейбористская партия не испытывает такой странной враждебности по отношению к ЕС, как несколько предыдущих правительств».

Несмотря на то, что именно лейбористы призывали к повторному референдуму по «брекситу» пять лет назад, теперь их лидеры меняют подход и исключают возвращение к единому рынку и таможенному союзу.

Жоэль Роланд, «Великобритания в меняющейся Европе»:

«Причина в том, что они не хотят напоминать о вещах, которые привлекли бы критику со стороны консерваторов или СМИ, поддерживавших „брексит“. У них, вероятно, есть ещё идеи в запасе, но я не уверен, что партия точно решила, какие из них она будет реализовывать, придя к власти. В какой-то степени это будет зависеть от итогового результата выборов. Если он будет меньшим, чем ожидается, всего 20 или 30 мест, то они не будут готовы пойти на политический риск».

Что касается НАТО, позиция лейбористов здесь не отличается от тори: они также привержены этому пакту и заявляют о намерении заключить договор о безопасности с Европой — хотя детали его остаются туманными.

По мнению экспертов, в случае победы лейбористы попытаются подойти к отношениям с континентом с чистого листа и более активно участвовать в политической жизни ЕС.

Жоэль Роланд, «Великобритания в меняющейся Европе»:

«Лейбористы сосредоточатся на демонстрации своего присутствия в Европе, и действовать они будут иначе, чем консерваторы. В их риторике много внимания уделяется встречам, дискуссиям и взаимодействию с общественностью. Именно в этом и заключается суть пакта безопасности».

Если лейбористское правительство придет к власти, ему придётся вести непростые переговоры о возобновлении ведущей роли Великобритании в Европейском союзе, причем придется учитывать как требования Брюсселя, так и интересы значительной части электората, проголосовавшего за выход Великобритании из ЕС.