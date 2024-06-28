Получит ли Франция парламент с абсолютным большинством ультраправых?

By Euronews

В это воскресенье во Франции пройдет первый тур досрочных парламентских выборов. Согласно прогнозам, страна может получить парламент с абсолютным большинством ультраправых.

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Во Франции, где в воскресенье пройдет первый тур парламентских выборов, продолжает расти поддержка ультраправых. Согласно последним опросам, Национальное объединение Жордана Барделла и Марин Ле Пен может рассчитывать на поддержку 36% французских избирателей, что на два процентных пункта больше по сравнению с предыдущим опросом.

На втором месте в рейтинге левый блок Новый народный фронт. Его поддерживают 29% французов. А вот политическому блоку "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона во главе с премьером Габриэлем Атталем, симпатизируют порядка 21% избирателей. При этом выборы в парламент проходят по мажоритарной системе, в отдельных избирательных округах.

Согласно прогнозам, французы могут получить парламент с абсолютным большинством ультраправых (289 мест) или отсутствие явного большинства. Последний вариант в дальнейшем приведет к политической нестабильности.

Настроенный на победу лидер Национального объединения Барделла резко критикует нынешнюю власть.

Жордан Барделла, лидер Национального объединения: "У наших соотечественников такое ощущение, что государство больше не обеспечивает соблюдение своих законов, что государство слабое с сильными и сильное со слабыми".

Именно растущим у французов чувством незащищенности ультраправые объясняют свою популярность.

Политические силы в стране, указывают эксперты, поляризованы, и сотрудничать в парламенте им будет непросто. Либералы из правящей партии пытаются смягчить тон дебатов.

Габриэль Атталь, премьер-министр Франции: "Я также поставил перед собой эту цель, чтобы нам удалось создать демократию, Национальную ассамблею – которая, возможно, будет более живой, менее жестокой. Я думаю, это будет хорошо для общественных дебатов и для французов".

Перспективы социальных потрясений и беспорядков мотивируют французов к тому, чтобы пойти на избирательные участки. Лидер социалистов Ольвье Фор рассказал о том, каким должен быть кандидат в премьер-министры, чтобы объединить французов.

Ольвье Фор, Новый народный фронт: "Он или она (кандидат в премьер-министры) будет тем, кто позволит всем левым и защитникам окружающей среды объединиться. Потому что нам нужно сначала объединить это большинство, а затем объединить французов".

Если кандидат не набирает в своем округе более 50%, победитель определяется 7 июля во втором туре.