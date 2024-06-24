Западные столицы пообещали предоставить Киеву доходы, полученные от замороженных активов России

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Министры иностранных дел Евросоюза на встрече в Люксембурге указали на необходимость срочно предоставить Украине дополнительное финансирование, включая транш в 1,4 миллиарда евро. Для этого предполагается использовать доходы, поступающие от замороженных российских активов. Венгрия блокирует продвижение того и другого, но ЕС нашел юридическую лазейку, которая позволит обойти венгерское национальное вето Венгрии.