Министры образования G7: школы в Украине должны быть восстановлены

By Euronews

В итальянском Триесте проходит конференция министров образования стран "Большой семерки". Хозяйка конференции Италия указала на необходимость восстановления образовательных учреждений в Украине.

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Повышение эффективности европейского образования. Это - тема двухдневной конференции в итальянском Триесте, на которую собрались главы профильных министерств стран "Большой семерки".

Во встрече также принимают участие представители Африканского союза, Бразилии и Украины. Хозяйка конференции Италия предложила восстановить украинские школы.

Джузеппе Вальдитара, министр образования Италии: "Мы предлагаем взять на себя восстановление школ, библиотек, инфраструктуры, чтобы иметь возможность дать молодым украинцам будущее, потому что будущее и свобода начинаются, прежде всего, с культуры".

По данным украинского правительства, с начала полномасштабного российского вторженияв Украину, в стране были разрушены или повреждены более 3700 учебных заведений.

Многочисленные неправительственные организации осудили бомбардировки и обстрелы школ российскими военными. Human Rights Watch назвала это посягательством на будущее молодых украинцев.