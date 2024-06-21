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Российского посла вызвали в МИД Южной Кореи из-за договора РФ и КНДР

Сеул считает договор Москвы и Пхеньяна угрозой для своей безопасности
Сеул считает договор Москвы и Пхеньяна угрозой для своей безопасности Авторское право Ahn Young-joon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Ahn Young-joon/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Надежда Дрямина
Опубликовано Последние обновления
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Сеул требует от Москвы прекратить военное сотрудничество с Пхеньяном как угрожающее безопасности Юга и нарушающее резолюцию Совбеза ООН.

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МИД Южной Кореи вызвал российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева, чтобы выразить протест в связи с договором Москвы и Пхеньяна о стратегическом партнёрстве.

В ведомстве потребовали, чтобы Россия прекратила военное сотрудничество с КНДР, которое оказывает "негативное влияние на региональную ситуацию и российско-корейские отношения".

Заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Ким Хон Гюн подчеркнул, что любое взаимодействие, которое прямо или косвенно помогает Северу наращивать свой военный потенциал, нарушает резолюцию Совбеза ООН и представляет угрозу безопасности Юга.

Сам представитель дипмиссии РФ сказал, что попытки “угроз или шантажа” для России неприемлемы, и что соглашение его страны с Северной Кореей "не направлено против конкретных третьих стран".

Новость появилась на фоне роста напряжённости на границе между Севером и Югом. Ранее южнокорейские активисты запустили десятки воздушных шаров с 300 000 агитационных листовок для северокорейцев. Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян даст на это "ответ".

В прошлый раз после подобного инцидента северокорейцы отправили своим соседям тонны мусора - тоже воздушными шарами.

Помимо того, сухопутную границу между странами трижды за месяц пересекли военные КНДР. Пограничники Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы.

Также в начале июня Южная Корея возобновила вещание по громкоговорителям, установленным на границе. По ним передают новости и различные передачи, содержание которых противоречит тому, что говорят государственные медиа КНДР.

На днях Владимир Путин побывал в с официальным визитом в Пхеньяне, где подписал с Ким Чен Ыном договор о партнёрстве двух стран, который содержит пункт о "взаимной помощи в случае агрессии". После чего южнокорейские власти объявили, что рассмотрят вопрос о поставках вооружений Украине.

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