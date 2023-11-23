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Сеул: Россия помогла Северной Корее запустить спутник-шпион

Запуск северокорейского спутника показывают на вокзале Сеула.
Запуск северокорейского спутника показывают на вокзале Сеула. Авторское право JUNG YEON-JE / AFP
By Alexander Kazakevich
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Разведывательное агентство Южной Кореи на закрытом брифинге сообщило депутатам, что, скорее всего, "Маллигён-1" был успешно выведен на орбиту благодаря помощи России. Сеул также заявил, что на оценку работоспособности спутника-шпиона КНДР уйдёт несколько дней.

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Северная Корея получила помощь от России для успешного вывода на орбиту спутника-шпиона в начале неделе, утверждают южнокорейские законодатели со ссылкой на разведку. 

Запуску во вторник предшествовали две провальные попытки и визит Ким Чен Ына на российский Дальний Восток, где его принимал Владимир Путин. 

По словам одного из членов парламентского комитета по разведке в ходе переговоров Россия предложила проанализировать данные о ракетах-носителях, использовавшихся при двух неудачных стартах. 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в среду опровергла информацию о незаконных военных сделках с Северной Кореей, заявив, что Россия выполняет резолюции Совбеза ООН.

Через несколько часов после запуска северокорейские государственные СМИ сообщили, что лидер страны уже "просматривает снимки американских военных баз на острове Гуам".

В Сеуле заявили, что не могут проверить реальный потенциал спутника-шпиона.

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