Испания следит за выборами во Франции, чтобы провести параллели с собственной ситуацией. Sumar, партнер Педро Санчеса по правительству, считает новый Народный фронт источником вдохновения для прогрессивной политики Испании, а Vox надеется, что победа Ле Пен послужит громкой пропагандой ее идей.

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В разгар судорожных политических событий Испания внимательно следит за выборами в законодательные органы Франции в 2024 году, порводя параллели с собственной политической ситуацией. Призыв к досрочным выборам Эммануэля Макрона после поражения его партии на европейских выборах вызвал волну интереса и анализа в испанской политике.

Партия Sumar, являющаяся младшим партнером в правительстве Педро Санчеса, рассматривает Новый народный фронт Франции как источник вдохновения для прогрессивной политики испанского правительства.

Элизабет Дюваль, секретарь Sumar по связям с общественностью, подчеркивает важность этого союза. "

По-настоящему необычным и неожиданным аспектом этих французских выборов стало объединение левых сил, движение за создание нового Народного фронта. Эта возможность не выбирать между плохим и худшим, не выбирать между Макроном и Ле Пен- вот что действительно вселяет надежду", - сказала Дюваль.

Опасения по поводу ультраправых

Страх перед ультраправым правительством в Европе ощутим, и есть опасения, что оно повлияет на европейскую стабильность. Борха Бергарече, партнер отдела коммуникаций и лидерства компании Harmon, критически оценивает решение Макрона.

"Если целью было пробудить французское общество к растущей тенденции поддержки бывшего Национального фронта и других крайне правых партий, кажется очевидным, что это решение было ошибочным, поскольку все опросы показывают партию Марин Ле Пен и другие крайне правые силы как явного победителя", - сказал он.

Перспектива того, что партия Марин Ле Пен получит значительную власть, встревожила многих, обеспокоенных будущим европейского единства и демократических ценностей.

"От того, что произойдет во Франции, напрямую зависит будущее европейского проекта и то, насколько мы допустим пагубный климат поляризации, который разжигают в Европе экстремистские силы, такие как Марин Ле Пен", - пояснил Борха Бергареш.

В унисон с Vox

С другой стороны, Vox, испанская ультраправая партия, подчеркивает свое единство с Марин Ле Пен.

"Ваша партия, Vox, и ваш председатель, мой дорогой Сантьяго Абаскаль, с которым мы уже некоторое время поддерживаем контакт, олицетворяют испанское патриотическое движение , на которое я могу рассчитывать", - заявила Ле Пен во время мероприятия, проведенного Vox перед европейскими выборами и собравшего в Мадриде представителей основных партий политического спектра.

Vox приписывает этому тесному сотрудничеству слова Марин Ле Пен, которая в одном из интервью заверила, что в случае своего правления она не позволит бывшему президенту Каталонии Карлесу Пучдемону ступить на французскую землю. Партия Абаскаля надеется, что победа Agrupación Nacional станет витриной для продвижения идей, разделяемых европейскими ультраправыми...

Влияние в Испании

Борха Бергарече также подчеркивает возможную сложность политического ландшафта.

"Наиболее вероятным сценарием является беспокойное сосуществование президента-центриста, такого как Макрон, и премьер-министра от Национального фронта. Это создает серьезные проблемы для европейской политики и демократической стабильности", - предупреждает он.

Выборы в законодательные органы Франции оказывают непосредственное влияние на Испанию. Результаты французских выборов могут повлиять на испанский политический ландшафт, определив будущие стратегии и союзы.

Все внимание приковано к 7 июля. Результаты выборов 2024 года могут изменить европейскую политику на годы вперед. Реакция в Испании была неоднозначной. В то время как такие партии, как Sumar, видят возможность в объединении левых, VOX подчеркивает свое единство с Ле Пен.

"Французский урок, который применим к любой другой стране, заключается в том, что умеренным партиям, ответственным в институтах, становится все труднее проецировать своим согражданам небольшие достижения маленьких и ценных несовершенных либеральных демократий, которые мы имеем, которые разочаровывают нас всех, но которые, очевидно, являются единственной системой, спасающей наши общества", - заключил Бергареш.