Путин едет в КНДР за новым оружием?

By Euronews

Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин посетит КНДР 18-19 июня. О подготовке визита Путина в Северную Корею свидетельствуют данные спутниковых наблюдений южнокорейской разведки.

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Президент РФ Владимир Путин 18-19 июня посетит КНДР, сообщает пресс-служба Кремля.

В понедельник СМИ КНДР также подтвердили, что Владимир Путин посетит страну 18-19 июня.

На прошлой неделе посол России в Северной Корее Александр Мацегора подтвердил, что визит президента России в Пхеньян "активно готовится". Об этом свидетельствуют и данные спутниковых наблюдений, сообщает разведка Южной Кореи.

Источники сообщают, что поездка Путина во Вьетнам состоится с 19-20 июня. Он посетит страну впервые с 2017 года.

Путин приедет в Северную Корею впервые с 2000 года, в то время он встречался с предыдущим лидером КНДР Ким Чен Иром.

Соединенные Штаты, которые в прошлом году улучшили отношения с Ханоем и являются главным торговым партнером Вьетнама, отреагировали резко на планы Путина. "Ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для пропаганды его агрессивной войны и иным образом позволять ему нормализовать свои злодеяния", — сказал агентству Reuters представитель посольства США в Ханое, когда его спросили о влиянии визита на отношения с Соединенными Штатами.

Сеул предупредил Москву

В пятницу министр иностранных дел Республики Корея Ким Хон Гюн и заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл обсудили в телефонном разговоре возможный визит Путина в КНДР. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея.

"Внимательно следя за соответствующими событиями, обе стороны договорились решительно реагировать посредством тесного сотрудничества на провокации Северной Кореи против Южной Кореи и действия, которые приводят к эскалации напряженности в регионе", — говорится в заявлении министерства иностранных дел Южной Кореи.

Советник по национальной безопасности Чан Хо Джин заявил в воскресенье вечером телеканалу Yonhap News TV, что Сеул "предупредил, что России не следует заходить дальше определенной точки".

"Наша разведка предполагает, что Россия и Северная Корея могут принять схемы, аналогичные тем, которые они использовали в прошлом с точки зрения их сотрудничества в сфере вооруженных сил и безопасности", — добавил он.

Северокорейское оружие в Украине

В правительстве Южной Кореи сообщили о широком спектре обменов между Россией и КНДР, включая северокорейское оружие, используемое российскими войсками для вторжения в Украину.

Независимые эксперты и наблюдатели ООН обнаружили северокорейское оружие, в том числе ракеты, на поле боя в Украине.

По данным минобороны Южной Кореи, КНДР отправила в Россию контейнеры, в которых может содержаться около пяти миллионов артиллерийских боеприпасов.

Ким Чен Ын на военном заводе в январе 2024 года 朝鮮通信社/AP

Источники сообщают, что Владимир Путин и Ким могут также обсудить возможность приглашать в Россию рабочих-мигрантов из Северной Кореи, чтобы восполнить нехватку ресурсов на рынке труда после того, как сотни тысяч россиян отправились на войну против Украины.

Аналитики опасаются, что Ким Чен Ын попросит у Путина дополнительную военную поддержку и передовые технологии, имеющие решающее значение для развития стратегических систем Северной Кореи.

Москва отвергает обвинения в незаконном военно-техническом сотрудничестве с Пхеньяном. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл подобные утверждения слухами.

В сентябре 2023 года Ким Чен Ын посетил РФ, где на космодроме Восточный встретился с Путиным.

КНДР находится в международной изоляции из-за своей ядерной программы. Против РФ введено уже больше санкций, чем против КНДР.

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Визит Путина КНДР может состоятся одновременно с переговорами представителей иностранных и оборонных ведомств Южной Кореи и Китая.

3-4 июля Путин намерен посетить саммит Шанхайской организации сотрудничества в столице Казахстана Астане, который запланирован на 3–4 июля.