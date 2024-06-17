EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости

Trending

Latest stories

Европа

Categories

Программы

Мир

Categories

Программы

Featured

Business

Categories

Программы

Next

Categories

Программы

Green

Categories

Программы

Здоровье

Categories

Программы

Культура

Categories

Программы

Путешествия

Categories

Программы

Видео
другие

Спецвыпуск

EventsСобытияподкасты
Loader

Find Us

РЕКЛАМА

Путин едет в КНДР за новым оружием?

Архивное фото
Архивное фото Авторское право Alexander Zemlianichenko/Copyright 2019 The AP. All rights reserved
Авторское право Alexander Zemlianichenko/Copyright 2019 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Пресс-служба Кремля сообщила, что Путин посетит КНДР 18-19 июня. О подготовке визита Путина в Северную Корею свидетельствуют данные спутниковых наблюдений южнокорейской разведки.

РЕКЛАМА

Президент РФ Владимир Путин 18-19 июня посетит КНДР, сообщает пресс-служба Кремля.

В понедельник СМИ КНДР также подтвердили, что Владимир Путин посетит страну 18-19 июня.

На прошлой неделе посол России в Северной Корее Александр Мацегора подтвердил, что визит президента России в Пхеньян "активно готовится". Об этом свидетельствуют и данные спутниковых наблюдений, сообщает разведка Южной Кореи.

Источники сообщают, что поездка Путина во Вьетнам состоится с 19-20 июня. Он посетит страну впервые с 2017 года.

Путин приедет в Северную Корею впервые с 2000 года, в то время он встречался с предыдущим лидером КНДР Ким Чен Иром.

Соединенные Штаты, которые в прошлом году улучшили отношения с Ханоем и являются главным торговым партнером Вьетнама, отреагировали резко на планы Путина. "Ни одна страна не должна предоставлять Путину платформу для пропаганды его агрессивной войны и иным образом позволять ему нормализовать свои злодеяния", — сказал агентству Reuters представитель посольства США в Ханое, когда его спросили о влиянии визита на отношения с Соединенными Штатами.

Сеул предупредил Москву

В пятницу министр иностранных дел Республики Корея Ким Хон Гюн и заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл обсудили в телефонном разговоре возможный визит Путина в КНДР. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея.

"Внимательно следя за соответствующими событиями, обе стороны договорились решительно реагировать посредством тесного сотрудничества на провокации Северной Кореи против Южной Кореи и действия, которые приводят к эскалации напряженности в регионе", — говорится в заявлении министерства иностранных дел Южной Кореи.

Советник по национальной безопасности Чан Хо Джин заявил в воскресенье вечером телеканалу Yonhap News TV, что Сеул "предупредил, что России не следует заходить дальше определенной точки".

"Наша разведка предполагает, что Россия и Северная Корея могут принять схемы, аналогичные тем, которые они использовали в прошлом с точки зрения их сотрудничества в сфере вооруженных сил и безопасности", — добавил он.

Северокорейское оружие в Украине

В правительстве Южной Кореи сообщили о широком спектре обменов между Россией и КНДР, включая северокорейское оружие, используемое российскими войсками для вторжения в Украину.

Независимые эксперты и наблюдатели ООН обнаружили северокорейское оружие, в том числе ракеты, на поле боя в Украине.

По данным минобороны Южной Кореи, КНДР отправила в Россию контейнеры, в которых может содержаться около пяти миллионов артиллерийских боеприпасов.

Ким Чен Ын на военном заводе в январе 2024 года
Ким Чен Ын на военном заводе в январе 2024 года朝鮮通信社/AP

Источники сообщают, что Владимир Путин и Ким могут также обсудить возможность приглашать в Россию рабочих-мигрантов из Северной Кореи, чтобы восполнить нехватку ресурсов на рынке труда после того, как сотни тысяч россиян отправились на войну против Украины.

Аналитики опасаются, что Ким Чен Ын попросит у Путина дополнительную военную поддержку и передовые технологии, имеющие решающее значение для развития стратегических систем Северной Кореи.

Москва отвергает обвинения в незаконном военно-техническом сотрудничестве с Пхеньяном. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл подобные утверждения слухами.

В сентябре 2023 года Ким Чен Ын посетил РФ, где на космодроме Восточный встретился с Путиным.

КНДР находится в международной изоляции из-за своей ядерной программы. Против РФ введено уже больше санкций, чем против КНДР.

РЕКЛАМА

Визит Путина КНДР может состоятся одновременно с переговорами представителей иностранных и оборонных ведомств Южной Кореи и Китая.

3-4 июля Путин намерен посетить саммит Шанхайской организации сотрудничества в столице Казахстана Астане, который запланирован на 3–4 июля.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Путин: "Россия может предоставить другим странам оружие для ударов по западным объектам"

Путин меняет свое окружение

Владимир Путин в 5-й раз вступил в должность президента России

Северная Корея Владимир Путин Южная Корея Ким Чен Ын Война в Украине Вторжение России в Украину