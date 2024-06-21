Путин допустил изменение ядерной доктрины РФ

Во время своего госвизита во Вьетнам российский лидер заявил, что РФ думает над внесением изменений в свою ядерную доктрину в связи с "понижением порога применения ядерного оружия" на Западе.

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Владимир Путин допустил возможность изменений в российской ядерной доктрине. Об этом президент РФ заявил на пресс-конференции в столице Вьетнама по итогам своего визита. Он пояснил, что возможные поправки связаны с "понижением порога применения ядерного оружия на Западе", уточнив, что там якобы ведётся разработка "взрывных ядерных устройств сверхмалой мощности".

"И мы знаем, что в экспертных кругах на Западе витают идеи о том, что такие средства поражения можно было бы применять и ничего в этом особо страшного нет. На это мы обязаны обратить внимание", - сказал он.

Путин также отметил, что возможность нанесения превентивного ядерного удара России пока не нужна. Но пообещал, что "при ответном ударе противник будет гарантированно уничтожен".

Кроме того, он заявил журналистам, что не исключает поставок российский вооружений Северной Корее, с которой ранее был заключён договор о стратегическом партнёрстве и взаимной помощи в случае агрессии. По словам президента, отправка добровольцев из КНДР на украинский фронт не планируется.