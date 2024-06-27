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Евросоюз и Украина взяли на себя обязательства по безопасности

Глава Евросовета Шарль Мишель, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Глава Евросовета Шарль Мишель, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Vincenzo Genovese
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ЕС недавно утвердил программу военной и гражданской помощи Украине на сумму 1,4 млрд евро и начал с ней переговоры о членстве

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Европейский союз подписал с Украиной документ под названием «долгосрочные обязательства по безопасности». Произошло это в четверг в Брюсселе, где президент Владимир Зеленский провел встречу лидерами 27 стран ЕС. На ней председательствовал Шарль Мишель:

Соглашение о безопасности с Украиной очень важно. Заключив его, мы выражаем намерение поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы хотим действовать. Мы хотим действовать конкретно.

Соглашение не является договором о взаимной обороне, но оно закрепляет обязательства Евросоюза по поддержке Украины в случае вооруженного нападения, такого как нынешнее российское вторжение. В данный момент ЕС направляет Киеву первую партию грузов военного назначения, финансируемую за счет доходов от замороженных активов Москвы. На днях Украина официально начала переговоры о вступлении в Союз. Зеленский приветствовал эти процессы, но пожелал, чтобы они происходили побыстрее:

Это очень важно для всех нас, для всей Украины. Но нам нужно работать над следующими шагами. Вы все время говорите, что мы слишком торопимся, но мы должны это делать. Срочные дела: противовоздушная оборона, это одно. И конечно, все пакеты, которые подписаны или приняты, - они нам срочно нужны на поле боя.

Президент Украины сообщил, что пока он ведет диалога с Россией. Зеленский надеется, что направленный на план будет одобрен на втором Саммите мира после того, который состоялся в Швейцарии в середине июня.

Мы должны подготовить этот план и положить его на стол за несколько месяцев. У нас не так уж много времени. У нас и так много раненых и мертвых людей на поле боя и среди гражданского населения. Вот почему мы не хотим, чтобы эта война длилась годами. Вот почему мы хотим подготовить этот совместный план и положить его на стол второго Мирного саммита.

Перед отъездом из Брюсселя президент Украины также подписал ряд двусторонних соглашений по безопасности с Эстонией и Литвой.

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