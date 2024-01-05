КНДР запустила около 200 артиллерийских снарядов в сторону южнокорейских островов Пэннёндо и Ёнпхёндо. Сеул приказал жителям эвакуироваться.

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Артобстрел был совершён в пятницу утром. Снаряды упали в буферную зону в Жёлтом море недалеко от северной разграничительной линии, которая фактически является морской границей между двумя странами. Данных об ущербе и пострадавших не поступало.

Сеул назвал действия Пхеньяна"провокацией". В ответ в том же районе южнокорейская армия провела учения с боевой стрельбой.

Тем временем северокорейский лидер Ким Чен Ын, как сообщило государственное информагентство ЦТАК, посетил со своей дочерью завод по производству ракетных установок.

В последнее время Ким Чжу Э, которой, по оценкам около 10 лет, сопровождает отца на различных важных мероприятиях - отсюда слухи о том, что глава КНДР видит в ней свою преемницу.

На этой неделе Ким Чен Ын приказал военному командованию “полностью уничтожить” США и Южную Корею, если те спровоцируют конфликт.