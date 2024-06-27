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Саммит ЕС: Сделка о новом составе союзного руководства

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони среди других лидеров стран Евросоюза
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони среди других лидеров стран Евросоюза Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Aida Sanchez Alonso
Опубликовано Последние обновления
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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони утверждает, что её консерваторы добились большего успеха на европейских выборах и заслужили значительного представительства в органах власти

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Президенты и премьер-министры 27 стран Евросоюза прибыли в Брюссель, чтобы утвердить уже достигнутую договоренность о руководителях главных учреждений ЕС. Накануне Саммита лидеры трех крупнейших фракций Европарламента согласились с тем, что немка Урсула фон дер Ляйен, португалец Антониу Кошта и эстонка Кайя Каллас возглавят, соответственно, Еврокомиссию, Совет ЕС и внешнеполитическое ведомство. Будущий генсек НАТО Марк Рютте возглавляет пока правительство Нидерландов:

Я ожидаю некоторых дебатов, но три центристские политические семьи пришли к соглашению. Я думаю, что сделка будет именно такой, но нам, конечно, еще нужно в этом убедиться.

Но даже заключенные сделки могут быть нарушены. Премьер-министр Италии сетует на то, что ее партию оставили в стороне от принятия главных решений. Джорджа Мелони указывает на то, что Европейские консерваторы и реформисты добились большого успеха на парламентских выборах и заслужили значительного представительства в союзных в органах власти.

В последние дни итальянка энергично выражала свое несогласие. По прибытии она даже не ответила на вопросы журналистов. Бывший хозяин брюссельских саммитов, в ныне польский премьер Дональд Туск ищет примирения:

Никто не уважает премьер-министра Джорджу Мелони и Италию больше, чем я. Но было бы неверно думать, что для участия в процессе управления вам нужна конкретная политическая платформа. Общая позиция трех больших парламентских фракций накануне нашей встречи такова: мы завершили внутренние переговоры, но это только для того, чтобы облегчить процесс. Госпожа Мелони и другие лидеры могут добиваться принятия решений на заседаниях Европейского совета. Мы не включили представителя консерваторов с единственной целью облегчения процесса. Без Италии нет Европы, и без Мелони нет решения.

На этой встрече в верхах лидерам других стран не нужен голос Италии, чтобы получить требуемое большинство по вопросам повестки дня, таким как пятилетний план работы и поддержка Украины. Но обычно такие решения принимаются консенсусом.

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