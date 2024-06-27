Боливия: арестованы 10 военных, участвовавших в попытке госпереворота

Боливийские органы правопорядка арестовали десять человек, которые подозреваются в причастности к организации государственного переворота 26 июня. Генерал Хуан Хосе Суньига, который вывел военных на площадь перед зданием правительства, может быть осужден на 20 лет.

РЕКЛАМА

В Боливии арестованы десять военных, которых подозревают в причастности к организации государственного переворота.

В среду 26 июня группа боливийских военных во главе с командующим вооруженными силами генералом Хуаном Хосе Суньигой заняла площадь перед зданием правительства в Ла-Пасе, потребовав смены кабмина.

"Господин Суньига, господин Арнес и остальные люди, которые планировали попытку переворота против нашей страны, потеряли весь свой авторитет. Никто не верил в то, что они делали, - ни СМИ, ни народ. Они не получили народной поддержки", - заявил министр внутренних дел страны Карлос дель Кастильо дель Карпьо.

Президент Боливии Луис Арсе отправил Хуана Хосе Суньигу в отставку и назначил нового командующего вооруженными силами, который приказал военным вернуться в казармы.

Арсе поблагодарил жителей страны за то, что они не поддержали путчистов.

"Выражаем самую искреннюю благодарность нашим общественным организациям и всему боливийскому народу, который вышел на улицы и выразил свое неприятие попытки переворота, которая только вредит имиджу боливийской демократии на международном уровне и порождает ненужную неопределенность в то время, когда боливийцам нужно работать, чтобы двигать страну вперед. Демократия всегда будет побеждать! Большое спасибо боливийскому народу!", - написал Арсе в своем аккаунте в Твиттере.

Боливийские СМИ сообщают, что генерал Хуан Хосе Суньига, который вывел военных на площадь перед зданием правительства в Ла-Пасе, может быть осужден на 15-20 лет.