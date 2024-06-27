Украинские беспилотники долетели до химзавода в Твери

By Euronews

СМИ Южной Кореии сообщили о намерении КНДР направить военных инженеров в оккупированную Донецкую область.

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На войну с Украиной отправлены около 10 тысяч недавно ставших гражданами РФ иностранцев. Об этом сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его словам, "выявлены" более 30 тысяч иностранцев, недавно получивших российские паспорта и не вставших на воинский учет, из них около 10 тысяч человек отправлены на войну.

"Мы стали реализовывать положения Конституции и наших законов о том, что лица, получившие гражданство, должны встать на воинский учет и, в случае необходимости, принять участие в специальной военной операции", — заявил Бастрыкин в четверг, выступая на Петербургском международном юридическом форуме, передает агентство "Интерфакс".

Военные строительные и инженерные силы КНДР в оккупированной Украине

Южнокорейский телеканал TV Chosunсо ссылкой на источники в правительстве , сообщил Северная Корея намерена в июле отправить военные строительные и инженерные силы в оккупированную российскими войсками Донецкую область.

Аналитики ISW отмечают, что прямая инженерная поддержка со стороны КНДР позволить высвободить российскую боевую мощь для операций вдоль линии фронта и способствовать российским усилиям по расширению военной инфраструктуры и оборонительных укреплений на оккупированной территории Украины.

В Пентагоне заявили, что США будут "следить" за этим развитием событий, и предложили Северной Корее "поставить под сомнение" свое решение послать свои силы в качестве "пушечного мяса" для участия в незаконном вторжении России в Украину.

В четверг правительство Южной Кореи объявило о введении санкции против пяти организаций, четырех судов и восьми физических лиц Северной Кореи из-за торговли оружием между РФ и КНДР. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея.

Саммит ЕС

В день открытия саммита ЕС Польша, Литва, Латвия и Эстония направили в Брюссель запрос о выделении им дополнительных средств на строительство укреплений на границе с Россией и Беларусью. В Брюссель прибыл президент Украины Владимир Зеленский.

Украинские энергетики отмечают, что повсеместная нехватка в Украине систем ПВО препятствует восстановлению и защите инфраструктуры от российских ударов.

В четверг минобороны РФ отчиталось об ударах ракетами и беспилотниками по аэродромам Украины, где планируется разместить самолеты западных стран. Ведомство утверждает, что "все назначенные объекты поражены".

Минобороны также сообщило, что в ночь на 27 июня над Тверской областью были сбиты четыре украинских беспилотника. Правительство Тверской области заявило, что целью атаки был "Редкинский опытный завод", на котором производится химическая продукция для авиационной и космической промышленности. В результате атаки был поврежден трубопровод и начался пожар.