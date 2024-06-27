Израиль нанес удар по "Хезболлах" в пригороде Дамаска

By Euronews

В ЮНИСЕФ заявили, что "тела тысяч пропавших без вести детей остаются погребенными под обломками" в секторе Газа.

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Армия обороны Израиля продолжает операцию в секторе Газа, военные самолеты и артиллерия за последние сутки нанесли удары по районам на севере, центре и юге сектора. Палестинские источники сообщают о гибели нескольких человек, десятки людей получили ранения.

В ЦАХАЛ подтвердили удар по группе боевиков ХАМАС в школе Аль-Хасна в Хан-Юнисе, расположенном на юге сектора Газа. Согласно военным источникам, школа использовалась боевиками в качестве командного центра, откуда организовывали многочисленные нападения на израильские силы в секторе Газа.

В четверг военные Израиля также опубликовали фотографии, на которых, по данным ЦАХАЛ, изображен сотрудник благотворительной организации "Врачи без границ" в военной форме на собрании боевиков.

В армии обороны Израиля утверждают, что Фади аль-Вадия, погибший в результате авиаудара ранее на этой неделе, был "важным боевиком" в рядах группировки "Исламский джихад" и участвовал в ее ракетной программе.

В организация "Врачи без границ" ранее заявили, что не было никаких признаков того, что их сотрудник был боевиком.

В ЦАХАЛ сообщили о гибели военного в ходе рейда против боевиков ХАМАС в Дженине на Западном берегу реки Иордан, еще 16 солдат получили ранения.

Операция была нацелена на инфраструктуру ХАМАС. Палестинские источники сообщили, что за ночь на Западном Берегу были арестованы 28 человек, среди задержанных был высокопоставленный член ФАТХ Джамаль Хавайль.

Эскалация c "Хезболлах"

Сирийские государственные СМИ сообщили, что ночной израильский воздушный удар по нескольким местам к югу от Дамаска привел к гибели двух человек, ранения получил военнослужащий. По данным Сирийской обсерватории по правам человека, удары были нацелены на объекты, связанные с проиранской шиитской группировкой "Хезболлах" и иранскими ополченцами, вблизи района Сайида Зейнаб в сельской местности Дамаска.

Во время своего визита в Вашингтон министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что Израиль может вернуть Ливан "обратно в каменный век" и можеь нанести серьезный ущерб Ливану в любом потенциальном конфликте с "Хезболлах". Вместе с тем он подчеркнул, что приоритетом является дипломатическое решение.

Гуманитарная ситуация в секторе Газа

Из-за жары и антисанитарии в секторе Газа растет число случаев гепатита А, врачи опасаются, что с наступлением более теплой погоды вероятность вспышки холеры также возрастет без кардинальных изменений в условиях жизни. ООН, группы помощи и местные чиновники пытаются построить туалеты, отремонтировать водопроводы и вернуть в эксплуатацию опреснительные установки.

COGAT, израильский военный орган, координирующий усилия по оказанию гуманитарной помощи, заявил, что прилагает усилия по улучшению "гигиенической ситуации".

Заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ Тед Чайбан заявил Совету Безопасности ООН, что "тела тысяч пропавших без вести детей остаются погребенными под обломками" в секторе Газа.

"В эти цифры не включены тысячи нарушений, зарегистрированных в 2024 году. После почти девяти месяцев ужасного конфликта ЮНИСЕФ и другие гуманитарные организации все еще изо всех сил пытаются добраться до нуждающихся детей. Это связано с тем, что мы по-прежнему сталкиваемся с препятствиями на пути безопасного перемещения помощи в Газу и на ее территорию", — заявил Чайбан.