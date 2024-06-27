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Крушение поезда в Республике Коми
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Видео. Крушение поезда в Коми: не менее 3-х погибших

Не менее 3-х человек погибли, около 70 человек получили ранения после того, как 9 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов недалекот от города Инта в Республике Коми на северо-западе России. 14 человек досталвены в Инту и госпитализированы, пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии.

Не менее 3-х человек погибли, около 70 человек получили ранения после того, как 9 вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов недалекот от города Инта в Республике Коми на северо-западе России. 14 человек досталвены в Инту и госпитализированы, пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии.

Поезд из 14 вагонов с 232 пассажирами направлялся из Воркуты в Новороссийск.

Вероятной причиной схода с рельсов стал сильный дождь, который размыл части железнодорожного полотна.

Утром в четверг Западное межрегиональное следственное управление на транспорте подтвердило гибель при крушении двух человек. Личность одного из них установлена — это 49-летний житель Печоры. Личность второго устанавливается.

Позже было найдено тело 16-летней девочки, числившейся пропавшей без вести.

В Инте открыты два пункта временного размещения людей: один в гостинице, другой на базе пятой школы. 

На участке Северной железной дороги Инта-1 — Угольный ведутся активные работы по ликвидации последствий размыва пути.

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