Рекордное число стран НАТО достигли целей по военным расходам

By Euronews

23 страны Альянса (из 32-х) тратят на оборону более 2% ВВП

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Рекордное число стран-членов НАТО достигли поставленных целей по военным расходам: более 20 стран (из 32-х) тратят на оборону более 2% своих ВВП. В целом же в этом году расходы европейских союзников по Альянсу вырастут на 18%. Об этом заявил генсек НАТО на встрече с президентом США в Вашингтоне.

Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

«Военное присутствие Соединённых Штатов в Европе по-прежнему необходимо для обеспечения безопасности и стабильности на европейском континенте. Но и европейцы теперь делают гораздо больше для своей коллективной безопасности, чем всего несколько лет назад. Они организовали боеготовые группы в восточной части Альянса. Они повысили боеготовность своих сил. Они укрепили НАТО, присоединив к Альянсу высокоэффективные вооружённые силы Швеции и Финляндии».

Целевой показатель в 2% был установлен руководством НАТО в 2014 году, после российской аннексии Крыма, но в то время такого уровня расходов достигали лишь несколько стран. Теперь же ряд государств высказываются за увеличение порога до 2,5% и даже 3%; эту тему будут обсуждать среди прочих на Вашингтонском саммите НАТО в июле.