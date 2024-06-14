Путин предлагает завершить войну на своих условиях. В Киеве говорят о "стандартном наборе агрессора"

Сдача территорий, отказ от планов вступать в НАТО и нейтральный статус Украины – президент РФ выдвинул условия для начала переговоров. Киев назвал это "информационным вбросом" и попыткой сорвать мирный саммит, который пройдёт в Швейцарии на выходных и на который Россию не позвали.

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"Москва предлагает не заморозку конфликта, а его прекращение", – на встрече с руководством МИД РФ Владимир Путин предложил Киеву переговоры, если Украина выведет войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей в пределах административных границ этих регионов и откажется от планов вступить в НАТО.

После этого Москва сразу прекратит огонь и приступит к переговорам, обещает глава Кремля.

В Киеве от того, что российская пропаганда называет планом по "мирному урегулированию" отмахнулись: "Нужно избавиться от этих иллюзий и перестать всерьёз воспринимать "предложения России", которые противоречат здравому смыслу", – заявилсоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Забрасывая такие сигналы в информационное пространство накануне проведения Глобального саммита мира в Швейцарии, Путин преследует только одну цель: помешать участию лидеров и стран в этом саммите", – говорится в заявленииукраинского МИД.

"Появление заявлений Путина именно за день до начала саммита свидетельствует о том, что Россия боится настоящего мира", – отметили в ведомстве.

Реакция пришла и из Брюсселя: "Это не добросовестное предложение", – заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав Минобороны стран альянса.

По его словам, выступление Путина демонстрирует, что "цель России – контролировать Украину" и занять "значительно бóльшую территорию, чем она смогла оккупировать до сих пор".

Страны G7 вновь пообещали поддерживать" Украину "столько, сколько потребуется". Об этом говорится в проекте итоговой декларации, с которым ознакомилось агентство Франс Пресс (AFP). В тексте также подтверждаются "коллективные усилия по разоружению и выводу финансирования из российского военно-промышленного комплекса".

Сам Владимир Зеленский, который находится на саммите "Семёрки" в комментарии итальянскому каналу Sky TG24 назвал слова Путина "ультиматумом".

"Что я могу сказать? Эти послания – ультиматумы, они ничем не отличаются от других ультиматумов, которые он делал раньше", – заявил глава украинского государства.

"Сейчас мы видим, что он занимается возрождением нацизма. [...] Он хочет, чтобы мы отдали часть наших оккупированных территорий, но ему нужны и неоккупированные", – добавил он.