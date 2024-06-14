By Euronews и AP

ПрезидентУкраины подписал с президентом США 10-летнее соглашение о безопасности, которое стороны назвали важной вехой в отношениях и которое, по словам Байдена, призвано укрепить оборону и потенциал сдерживания Украины. Заключено также аналогичное соглашение с Японией на сумму 4,1 млрд евро.

РЕКЛАМА

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров стран "Большой семерки" за согласие держать под замком российские активы, попавшие под санкции, пока Москва не выплатит репарации за вторжение в Украину.

Это соглашение открыло путь для предоставления Киеву кредитного пакета в размере 46 миллиардов евро.

"Мы достигли политического соглашения о предоставлении дополнительной финансовой поддержки Украине в размере около 50 миллиардов долларов (46 миллиардов евро) до конца года с помощью системы кредитов", - заявила премьер-министр Италии Джорджf Мелони, которая проводит саммит в южном регионе Апулия.

Финансирование кредита будет осуществляться за счет процентов от прибыли, полученной от замороженных активов российского центрального банка.

Детали сделки еще уточняются, но средства могут поступить в Киев до конца года.

Большая часть денег будет предоставлена в виде займа от правительства США, который будет обеспечен прибылью от примерно 278 миллиардов евро, полученных от иммобилизованных российских активов.

Подавляющее большинство этих денег хранится в странах Европейского союза.

"Были приняты решения об использовании российских активов в интересах Украины, и "Большая семерка" сделала первый важный шаг в отношении 50 миллиардов долларов. Спасибо!" - сказал Зеленский в своем ночном видеообращении.

Как могут быть использованы эти деньги?

Помимо расходов на войну, потребности весьма значительны. Согласно последней оценке Всемирного банка по Украине, опубликованной в феврале, расходы на реконструкцию и восстановление страны составят 450 миллиардов евро в течение следующих 10 лет.

Почему бы не отдать Украине замороженные активы?

Более года официальные лица многих стран обсуждали законность конфискации денег и отправки их на Украину.

США и их союзники немедленно заморозили все активы российского центрального банка, к которым они имели доступ, когда Москва вторглась на Украину в 2022 году.

Эти активы обездвижены, и Москва не может получить к ним доступ - но они по-прежнему принадлежат России.

И хотя политическое решение лидерами принято, технические и юридические детали соглашения еще предстоит проработать.

Если в будущем российские активы будут разморожены, то полученную прибыль уже нельзя будет использовать для погашения кредита, что приведет к необходимости заключения соглашения о распределении бремени с другими странами.

Сделки по безопасности

Но безопасность Украины также занимала важное место в повестке дня, и Зеленский завершил первый день саммита двумя новыми соглашениями, подписанными с международными партнерами.

"Сегодня почти все наши встречи здесь сосредоточены на том, что говорят наши военные, на наших потребностях и наших возможностях прямо сейчас, если поставки будут достаточными и своевременными. Со всеми лидерами мы говорим о том, чтобы ускорить доставку заявленных пакетов на Украину", - сказал он.

US President Joe Biden Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy leave after they signed a bilateral security agreement during the G7 summit, June 13, 2024 Andrew Medichini/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Зеленский подписал с президентом США Джо Байденом 10-летнее соглашение о безопасности, которое обе стороны назвали важной вехой в отношениях и которое, по словам Байдена, призвано "укрепить оборону и потенциал сдерживания Украины".

Байден сказал, что у США есть обязательства от пяти стран, которые он не назвал, предоставить Украине ракеты Patriot и другие системы противовоздушной обороны.

РЕКЛАМА

По его словам, странам, которые ожидали от Вашингтона таких же систем, было сказано, что им придется подождать, потому что "все, что у нас есть, пойдет на Украину, пока их потребности не будут удовлетворены".

Мы предприняли три важных шага в G7, которые коллективно показывают Путину, что он не может нас переждать, он не может нас разделить, и мы будем с Украиной, пока она не одержит победу в этой войне. Джо Байден президент США

"Что касается плана, то сейчас этот план находится в процессе разработки. Мы обсуждаем с нашими украинскими друзьями, каким именно он будет. Мы сильно продвинулись в этом направлении. Мы наметили его контуры. Мы не проработали все детали, но мы знаем, на что способна Украина, когда ей дают средства для самозащиты. И это именно то, что они делают сейчас", - сказал Байден.

Предполагается, что часть соглашения по безопасности включает в себя военную и учебную помощь, но не обязывает Вашингтон вводить войска на территорию Украины.

Байден также отметил, что помощь в обеспечении безопасности не предоставит Украине оружие для нанесения ударов по целям в глубине России.

"Украине имеет смысл иметь возможность уничтожать или бороться с тем, что идет через границу. Что касается оружия дальнего радиуса действия, более дальнобойного оружия вглубь России, то мы не изменили своей позиции по этому вопросу", - сказал он.

РЕКЛАМА

Зеленский также подписал 10-летнее соглашение о безопасности с премьер-министром Японии Фумио Кисией. Согласно документу, в этом году Япония выделит Украине 4,5 млрд долларов (4,1 млрд евро) на финансирование безопасности и обороны, гуманитарной помощи и технического сотрудничества.

Зеленский назвал эту сделку, первое подобное соглашение, которое Украина подписала со страной, не входящей в НАТО, "исторической".

"Мы подняли наши отношения с Японией на такой уровень, который есть не у многих европейских стран. Украина очень ценит это. Мы работаем вместе в сфере безопасности, политики и экономики. Мы также заинтересованы в том, чтобы Украина и Япония были близкими партнерами в реконструкции, в восстановлении нормальной жизни для наших людей. И это будет так", - сказал Зеленский.

В саммите G7 принимают участие лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, а также председатель Европейского совета и председатель Европейской комиссии, представляющие Европейский союз.

Саммит продлится до 15 июня.