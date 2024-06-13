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В НАТО обсудили долгосрочную и предсказуемую помощь Украине

Министры обороны стран НАТО завершили свои встречи в Брюсселе
Министры обороны стран НАТО завершили свои встречи в Брюсселе Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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Переговоры прошли в рамках подготовки к важному саммиту НАТО в июле.

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Министры обороны стран НАТО завершили свои встречи в Брюсселе, в ходе которых согласован план предоставления долгосрочной помощи для обеспечении безопасности и военной обороны Украины.

Это последние переговоры на высоком уровне перед саммитом НАТО, организованным президентом США в Вашингтоне 9-11 июля.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил надежду, что уровень финансирования военной поддержки Украины сохранится.

"С момента полномасштабного вторжения России союзники ежегодно оказывают военную поддержку на сумму около 40 миллиардов евро. Я предложил, чтобы мы поддерживали этот уровень поддержки как минимум столько, сколько потребуется, и чтобы союзники разделили это бремя на равноправной основе", — заявил генсек.

"Главной задачей НАТО для Украины является долгосрочная и предсказуемая помощь в обеспечении безопасности на фоне ухудшения глобальной безопасности. Генеральный секретарь Столтенберг заявил, что необходимо положить конец пробелам и задержкам в передаче оружия, учитывая, что последние шесть месяцев выдались для страны очень тяжелыми, а Россия захватила еще больше территорий. Министры обороны также обсуждают вопросы подготовки украинских солдат и финансовой помощи. Все это является прелюдией к саммиту лидеров, который состоится в июле в Вашингтоне", — передает корреспондент Euronews Шона Мюррей.

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