By euronews

Сын президента США Хантер Байден был признан виновным по всем трем пунктам обвинения по делу о нарушениях при хранении оружия. Ему грозит до 25 лет тюрьмы.

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Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден был признан жюри присяжных виновным по всем трем пунктам обвинения по делу о нарушениях при хранении оружия.

Присяжных убедили доказательства обвинения в том, что Байден-младший солгал при покупке огнестрельного оружия в октябре 2018 года, когда в специальной форме на право приобретения оружия он ответил "нет" на вопрос, является ли он наркозависимым. Следствию удалось доказать, что Хантер Байден покупал наркотики за день до приобретения револьвера и сразу после.

Как итог, Байдена признали виновным в подаче ложного заявление при покупке оружия, подачи ложного заявления, касающегося информации, которую должен хранить лицензированный торговец оружием, и во владении оружия лицом, которое является наркозависмым.

Сам Байден себя виновным не признал.

Сообщается, что ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до $750 тыс. Дата оглашения приговора по делу пока не назначена. При этом указывается, что президент Джо Байден может помиловать сына сразу после его оглашения.