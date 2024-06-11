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Срочная новость. Присяжные признали Хантера Байдена виновным

Хантер Байден и его жена у здания суда
Хантер Байден и его жена у здания суда Авторское право Matt Rourke/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Matt Rourke/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By euronews
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Сын президента США Хантер Байден был признан виновным по всем трем пунктам обвинения по делу о нарушениях при хранении оружия. Ему грозит до 25 лет тюрьмы.

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Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден был признан жюри присяжных виновным по всем трем пунктам обвинения по делу о нарушениях при хранении оружия.

Присяжных убедили доказательства обвинения в том, что Байден-младший солгал при покупке огнестрельного оружия в октябре 2018 года, когда в специальной форме на право приобретения оружия он ответил "нет" на вопрос, является ли он наркозависимым. Следствию удалось доказать, что Хантер Байден покупал наркотики за день до приобретения револьвера и сразу после.

Как итог, Байдена признали виновным в подаче ложного заявление при покупке оружия, подачи ложного заявления, касающегося информации, которую должен хранить лицензированный торговец оружием, и во владении оружия лицом, которое является наркозависмым.

Сам Байден себя виновным не признал.

Сообщается, что ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до $750 тыс. Дата оглашения приговора по делу пока не назначена. При этом указывается, что президент Джо Байден может помиловать сына сразу после его оглашения.

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