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Генсек НАТО: "В более опасном мире альянс силён, как никогда"

Генсек НАТО с министрами обороны Эстонии и Финляндии во время заседания Совета НАТО, 14 июня 2024 года.
Генсек НАТО с министрами обороны Эстонии и Финляндии во время заседания Совета НАТО, 14 июня 2024 года. Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
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На встрече министров обороны стран НАТО обсуждались долгосрочные потребности Украины в сфере безопасности и новая стратегия противодействия "враждебным действиям" России.

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"Враждебные действия России не смогут отвлечь нас от поддержки Украины. И мы продолжим защищать наши территории и население", – заявил генсек НАТО в ходе пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи министров обороны стран альянса – последней перед июльским саммитом в Вашингтоне.

По словам Йенса Столтенберга, главы оборонных ведомств согласовали набор ответных мер, которые союзники будут использовать "индивидуально и коллективно".

Они включают в себя расширение обмена разведданными, усиление защиты критически важной инфраструктуры, в том числе подводной и в киберпространстве, а также "дальнейшие ограничения на деятельность российских шпионов".

Мы наблюдаем всплеск диверсий, кибератак, организованной миграции и других враждебных действий со стороны России. Мы будем спокойно и взвешенно реагировать на российские провокации. В то же время мы будем давать отпор действиям России и добиваться, чтобы они не остались без последствий.
Йенс Столтенберг
генеральный секретарь НАТО

На встрече, на которую пригласили и украинского министра Рустема Умарова, была представлена не виданная со времён холодной войны оборонная стратегия.

Столтенберг: "В более опасном мире НАТО сильна, как никогда".

В ней подробно описывается, как альянс намерен защищать себя от глобальных угроз, в том числе исходящих от России, и говорится о полумиллионе военнослужащих "в состоянии высокой готовности по всем направлениям".

В преддверии 75-й годовщины создания организации в Вашингтоне союзники также договорились сосредоточиться на стабильной военной поддержке Украины.

Это даст украинцам возможность более эффективного планирования. Это даст больше предсказуемости и прозрачности и обеспечит минимальное или справедливое распределение бремени внутри альянса, и, что самое важное, это даст понять Москве, что им не удастся тянуть время в надежде истощить нас.
Йенс Столтенберг
генеральный секретарь НАТО

Из штаб-квартиры НАТО передаёт корреспондент Euronews Шона Мюррей: "Министры обороны стран НАТО заявили, что настало время для долгосрочной поддержки Украины, и договорились о существенной помощи в обучении украинских солдат для "улучшения оперативной совместимости". Они также заявили, что украинцам необходимо приблизиться как в практическом плане, так и в плане знания языка к долгосрочному членству в альянсе".

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