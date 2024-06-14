Генсек НАТО: "В более опасном мире альянс силён, как никогда"

На встрече министров обороны стран НАТО обсуждались долгосрочные потребности Украины в сфере безопасности и новая стратегия противодействия "враждебным действиям" России.
"Враждебные действия России не смогут отвлечь нас от поддержки Украины. И мы продолжим защищать наши территории и население", – заявил генсек НАТО в ходе пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи министров обороны стран альянса – последней перед июльским саммитом в Вашингтоне.
По словам Йенса Столтенберга, главы оборонных ведомств согласовали набор ответных мер, которые союзники будут использовать "индивидуально и коллективно".
Они включают в себя расширение обмена разведданными, усиление защиты критически важной инфраструктуры, в том числе подводной и в киберпространстве, а также "дальнейшие ограничения на деятельность российских шпионов".
На встрече, на которую пригласили и украинского министра Рустема Умарова, была представлена не виданная со времён холодной войны оборонная стратегия.
В ней подробно описывается, как альянс намерен защищать себя от глобальных угроз, в том числе исходящих от России, и говорится о полумиллионе военнослужащих "в состоянии высокой готовности по всем направлениям".
В преддверии 75-й годовщины создания организации в Вашингтоне союзники также договорились сосредоточиться на стабильной военной поддержке Украины.
Из штаб-квартиры НАТО передаёт корреспондент Euronews Шона Мюррей: "Министры обороны стран НАТО заявили, что настало время для долгосрочной поддержки Украины, и договорились о существенной помощи в обучении украинских солдат для "улучшения оперативной совместимости". Они также заявили, что украинцам необходимо приблизиться как в практическом плане, так и в плане знания языка к долгосрочному членству в альянсе".