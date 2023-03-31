"Глобальный диалог": политический кризис в Болгарии и война в Украине

В Болгарии в пятый раз за два года пройдут всеобщие выборы.

Участники специального выпуска передачи "Глобальный диалог"- болгарские политики, главные кандидаты на пост премьер-министра Кирил Петков и Бойко Борисов, уже занимавшие в прошлом эту должность.

**Серджио Кантоне, Euronews:**Господин Петков, спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Это пятые выборы за два года. Что вы будете делать, если станете премьер-министром, чтобы избежать шестых? В условиях войны нестабильность Болгарии может нести риски для Европейского союза и Западной Европы?

Кирил Петков, лидер коалиции "Продолжаем перемены": Пять выборов за два года - это слишком много для любой демократической страны. Но в то же время мы видим сейчас нечто иное. Единство начинает формироваться вокруг идеи проевропейской сильной Болгарии, чего не было прежде. Мы не хотим, чтобы в Болгарии были еще одни выборы. Мы хотим перемен, начиная с судебной системы и заканчивая искоренением коррупции. Мы считаем, что прозрачное правительство меньшинства лучше, чем непонятная коалиция, в которой никто не знает, кто за что отвечает.

Пять выборов за два года - это слишком много для любой демократической страны.

Euronews: Правительство меньшинства должно вести переговоры с оппозицией или с партиями, не входящими в коалицию. Шаг за шагом. Каждая реформа, каждый закон и так далее...

КП: Я полагаю, что большинство политических партий осознает, что грядут перемены. Надеюсь, после этих выборов ситуация в стране начнет меняться. Большинство людей в партии ГЕРБ на этот раз, понимают, я думаю, что есть два способа принять участие в этом процессе: либо просто ждать, пока другие политические силы, такие как наша, получат власть и проведут реформы, или стать частью перемен. Как, например, в случае с генпрокурором...

Euronews: Фигура генпрокурора - это большая проблема, как вы об этом уже говорили. Думаете, что с небольшим числом депутатов в парламенте вы сможете ее решить?

КП: Это важный вопрос. Мы планируем два этапа. Первый - то, что требуется согласно плану восстановления и устойчивости. Кстати, это условие было поставлено нашим правительством.Это не было требование ЕС. Оно гласит, что за работой генпрокурора должен быть надзор. Нужен судья, который фактически будет следить за его деятельностью. До сих пор это было неслыханно, потому что сейчас, как говорит генпрокурор, над ним только бог. И вот теперь над ним должен быть не только бог, но и назначенный судья, который будет оценивать его работу.

Euronews: Это основа верховенства закона...

КП: Именно. Мы считаем, что это первый шаг. На эту реформу выделены 5 миллиардов евро. Политической партии будет очень трудно объяснить, почему она не хочет получить эти 5 миллиардов евро для болгарских граждан, не желая ничего менять.

Euronews: Не могли бы вы рассказать нам, почему существует прямая связь между централизацией расследований генпрокурором и коррупционной системой?

КП: Сейчас нет контроля над прокурором, его решением проводить расследование или нет. Это внутренний процесс, в его собственном сознании. Большая проблема в том, что генпрокурор контролирует каждого отдельного прокурора. Он может отправить любого из них куда-нибудь в глубинку и сказать: "в течение следующих четырех лет занимайтесь расследованием там". Ни один нормальный прокурор не хочет начинать с расследования крупного коррупционного скандала.

**Euronews:**Итак, стране нужна стабильность и реформы. Готовы ли вы создать широкую коалицию с партией ГЕРБ и Бойко Борисовым ради преодоления вызовов, стоящих перед Болгарией?

КП: Мы готовы продемонстрировать позитивную программу, в которой много точек соприкосновения в политическом плане, хотим вести страну вперед; в парламенте все эти пункты должны быть поддержаны не только Борисовым, всеми депутатами.

Euronews: Но вы были готовы арестовать его, в том числе для проведения реформы судебной системы. А сейчас просите сотрудничать?

КП: Мы хотим иметь свободную и справедливую судебную систему. Это позволит и Борисову чувствовать себя более комфортно. На мой взгляд, его самый большой страх в том, что мы хотим изменить. Сейчас мы говорим: давайте демократизируем прокуратуру, обеспечим надзор, давайте сделаем так, чтобы все чувствовали, что справедливость существует на самом деле.

Euronews: Болгарское общество сейчас поляризовано: одна часть на стороне России, другая - на стороне Запада. Что тут можно сделать?

Люди испытывали чувство гордости за то, что на этот раз Болгария оказалась "на правильной стороне истории"

КП: Когда мы пришли к власти, более 60% населения страны поддерживали Россию. Теперь же - из-за войны - это лишь 20-25%. Согласитесь, резкое падение с 60-ти до 20-ти. Тут есть два фактора. Во-первых, люди начали различать Россию и путинский режим.

Во-вторых, что более важно, болгары боялись, что не смогут выжить без России, думали, что полностью зависимы от Москвы, ее нефти и газа. Существовал глубоко укоренившийся страх. В ситуации с "Газпромом" мы показали, что Болгария может диверсифицировать свои источники, мы больше не зависим от "Газпрома". Этот страх исчез. Это, вероятно, была одна из самых больших проблем для нашего общества в целом, и пророссийской и антироссийской его части. Я считаю, что этого страха больше нет. Нет страха занимать независимую позицию по важным вопросам. В различных публикациях в прессе упоминалось о том, что Болгария была одной из первых стран, оказавших помощь Украине. Люди испытывали чувство гордости за то, что на этот раз Болгария оказалась "на правильной стороне истории", раньше других, и это получило признание.

Euronews: Президент Болгарии был не очень доволен вашим решением передать Украине боеприпасы и оружие.

КП: Это очевидно. Думаю, все поняли, что мы сделали. В самом начале войны мы работали с партнерами из США, Великобритании, Румынии и Польши. Фактически Болгария продавала оружие Соединенным Штатам и Великобритании. Таким образом, мы не брали на себя прямой риск. Эти страны бесплатно предоставляли оружие украинцам. Это в самом деле была победа. Украина получила необходимое ей оружие на раннем этапе, мы предоставили значительную его часть. Вашингтон и Лондон осуществляли стабильные поставки, а болгарская промышленность хорошо работала. Так что это конкретный пример, как оказаться на правильной стороне истории без больших рисков.

Euronews: Да, но опять же... президент Румен Радев все еще против.

КП: Да, он выступает против. И я думаю, что его видение достижения мира – это не то, во что верит большинство болгар. Его версия – это как если бы кто-то напал на Болгарию, захватил территорию до самой Варны и потом сказал: давайте заключим мир. И никто бы нас при этом не поддержал. Нам такого не надо. Напавшая страна должна вернуться туда, откуда начала вторжение, тогда можно вести переговоры. В противном случае это не мир, это разрешение на оккупацию.

Euronews: В то же время российская компания "Лукойл" по-прежнему официально владеет крупным нефтеперерабатывающим заводом в Бургасе. То есть с Россией по-прежнему существуют тесные отношения, есть общие экономические интересы.

КП: Это правда. То, что мы сделали - в интересах Болгарии, у нас нет второго НПЗ. Черное море, Босфор - это ситуация высокого риска, потому что поставки могут быть остановлены в любой момент. Поскольку оборудование, имеющееся на заводе, предназначено для работы с российской нефтью, для того, чтобы начать работать с нефтью марки Brent, необходимы значительные изменения. Мы обсуждали это с партнерами по ЕС и получили полтора года отсрочки.

Euronews: Спасибо за беседу!

Бойко Борисов: "ГЕРБ теряет минимум 10% голосов из-за проукраинской позиции"

**Euronews:**Господин Борисов, спасибо за участие в "Глобальном диалоге". По мнению Европейского Союза, да и не только ЕС, судебная реформа является ключевой для эффективной борьбы с коррупцией. Согласны?

**Бойко Борисов, основатель и председатель политической партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ):**Каждая система постоянно реформируется, чтобы стать лучше и отвечать новым вызовам. Естественно, тут я согласен.

**Euronews:**Ядром судебной реформы являются изменения в генеральной прокуратуре. Это означает, что генпрокуратура должна иметь меньше полномочий, потому что - цитирую Венецианскую комиссию - это все еще советская модель. Согласились бы вы радикально сократить полномочия генпрокурора?

**ББ:**У нас есть очень хорошо разработанная концепция судебной реформы, в которой ключевым словом является контроль институтов над генпрокурором. Ее вскоре будет рассматривать парламент.

**Euronews:**Вы полагаете, что система в любом случае должна быть реформирована. По-вашему, ее деятельность была связана с коррупцией, по сути она не работает, так? То есть, на ваш взгляд, проблема в самой системе?

**ББ:**Именно поэтому сейчас в обществе полное согласие по поводу того, что система должна измениться.

**Euronews:**Во имя реформ, как можно более быстрого их внедрения и из-за чрезвычайной ситуации, связанной с войной в Украине, готовы ли вы создать широкую коалицию с коалицией Кирила Петкова "Продолжаем перемены"?

Если коалиция будет создана быстро, Болгария в кратчайшие сроки выйдет из политического кризиса

**ББ:**Я не знаю, можно ли ее создать, но я убежден, что если такая коалиция будет создана быстро, Болгария в кратчайшие сроки выйдет из политического кризиса. Благодаря самоконтролю, который есть у партий этой коалиции, можно сделать много правильных и хороших вещей для нашей страны. Вот, например, сообщение Национального статистического института Болгарии, официального учреждения. В нем говорится, что за пять месяцев наша зависимость от России стала втрое сильнее. Это видно на всех этих графиках. Мы импортировали из России товаров почти на 5 млрд левов (2,5 мрлд евро), а импорт из России вырос на 158%!

**Euronews:**Что вы готовы сделать, чтобы изменить эти тенденции?

**ББ:**Мы не позволим этого сделать нашим соперникам. Мы будем закупать нефть и у других стран, не только в России. Мы уже это работаем над этим. Парламент принял законы, согласно которым это недопустимо.

**Euronews:**Откуда эта нефть?

**ББ:**В мире же много нефти. Важно, что она не российская. Есть иракская и так далее. Сейчас мы много работаем над созданием нефтепровода из Александруполиса, через который было бы проще получать нефть не из РФ.

**Euronews:**Но НПЗ в Бургасе по-прежнему принадлежит "Лукойлу", с юридической точки зрения.

**ББ:**Да, но правила в отношении компаний устанавливаются государством. Моя партия голосовала за 100-процентную диверсификацию не только поставок "Газпрома", но и российского ядерного топлива в целом для АЭС "Козлодуй".

**Euronews:**Признаете ошибки прошлого в том, что касается установления слишком тесных связей с Россией в плане поставок газа?

Я - тот человек, который остановил "Южный поток". Бойко Борисов бывший премьер-министр Болгарии

**ББ:**Извините, я с вами не соглашусь. Я - тот человек, который остановил "Южный поток". Правительство, которое его остановило, это мое правительство.

**Euronews:**То есть вы были против?

**ББ:**Да, конечно, именно поэтому я это сделал.

**Euronews:**Болгария по-прежнему остается сильно поляризованной страной: часть жителей за дружбу с Россией, часть – на стороне Запада. Как Вы убедите тех, кто настроен пророссийски голосовать за Вас?

**ББ:**Минимум 10% голосов ГЕРБ теряет из-за проукраинской позиции. До войны в Украине мы пытались проводить сбалансированную политику на Балканах. Но Путин напал на Украину и наша позиция неизменна: Путин - агрессор, не народ России, но Путина нужно остановить. Тут есть разница. Чувства есть чувства, но в тот момент, когда россияне напали на украинцев, у нас не было никаких колебаний.

**Euronews:**По Вашему мнению, когда Россия уверяет, что происходящее в Украине является угрозой самому ее существованию, означает ли это, что мы готовы к эскалации, к эскалации конфликта вплоть до, как многие говорят, третьей мировой войны? Или вы думаете, что это блеф?

Наша позиция неизменна: Путин - агрессор и его нужно остановить.

**ББ:**Блеф ли это, я не знаю. В последние два года президент Путин ведет себя совсем иначе, чем прежде. Запад, к которому отношусь и я, не должен этого допускать. Необходимо использовать все дипломатические средства, чтобы остановить кровопролитие.

**Euronews:**Считаете ли Вы, что Болгарии угрожает эта война? Есть риск реального конфликта для вашей страны.

**ББ:**Болгария - член НАТО. Есть статья №5 устава этой организации.

Euronews: Другие государства-члены НАТО, например, страны Балтии, Польша чувствуют угрозу из-за риска расширения конфликта. Разделяете ли вы точку зрения, что Болгария в числе государств альянса, которым угрожает наибольшая опасность.

**ББ:**Конечно, риск существует. Если его не замечать, Путин завтра может прийти в Болгарию и Польшу. Вот почему все законы, которые мы приняли, направлены на полную диверсификацию поставок из РФ в энергетическом секторе, а также на укрепление обороноспособности.

**Euronews:**Руководство страной - это не в последнюю очередь вопросы экономики, особенно в кризисной ситуации. Каково состояние болгарской экономики? Ожидалось, что показатель ВВП будет выше, чем сейчас.

**ББ:**У Болгарского национального банка огромный долг: 90 миллиардов левов (45 млрд евро). Он вырос на 10%! Когда я был премьер-министром мы - вместе с Эстонией - были рекордсменами по самому низкому показателю внешнего долга.

**Euronews:**Готова ли страна в ближайшее время перейти на европейскую валюту?

**ББ:**Во время моего руководства Болгарией мы вошли в Европейский банковский союз и в так называемый "зал ожидания" Еврозоны. Пока другие думают, я действую. Мы могли одновременно с Хорватией перейти на евро.

**Euronews:**В любом случае, даже с такими показателями страна скоро оправится и сможет поменять левы на евро.

**ББ:**Повторюсь, я привел страну в "зал ожидания" Еврозоны и ЕБС. Если у меня будет шанс, я переведу Болгарию на евро. Два года назад мы выполнили все критерии, а теперь – хаос.