Болгария: представители основных партий будут чередоваться на посту премьера

В Болгарии, где за 2 года 5 раз созывались выборы в парламент, политические оппоненты договорились о ротации премьерского кресла.

Основные политические силы Болгарии наконец-то смогли договориться о формировании "стабильного правительства": власть в этой балканской стране поделят победившая на апрельских выборах консервативная партия ГЕРБ в коалиции с Союзом демократических сил, а также показавший второй результат либеральный блок "Продолжаем перемены" – "Демократическая Болгария".

Сначала кабмин возглавит выдвинутый либералами исследователь 60-летний Николай Денков, а через 9 месяцев его сменит представительница консерваторов, 44-летняя Мария Габриэль, уволившаяся с должности еврокомиссара. При этом министерские портфели будут раздавать технократам, а не карьерным политикам.

"Переговоры были трудными, мы все пошли на множество уступок", – признала бывшая брюссельская чиновница.

Добиться беспрецедентного компромисса оппонентам помогло общее желание провести в стране долгожданную реформу системы правосудия и поменять генпрокурора Ивана Гешева, которого оппозиция давно обвиняет в том, что он потворствует коррупционерам.

Схожий ротационный механизм в органе исполнительной власти действуют в Северной Ирландии, но там это объясняется конфессиональными причинами.

Позиции Софии в Евросоюзе ослабли из-за затяжного политического кризиса: Болгария была вынуждена отказаться от своей заявки на вступление в зону евро в 2024 году. В стране не был принят бюджет, деньги из европейских фондов поступают в казну не в полном объёме.