"Не все русские - агрессоры": украинским беженцам в Болгарии помогают россияне

В Болгарию после начала войны в Украине, по официальным данным, въехало немногим меньше миллиона беженцев, однако остались в стране чуть больше 50 тысяч. Болгарские власти не смогли предоставить поддержку всем: лишь пятая часть оставшихся беженцев получила временное жилье.

Когда Елена Бондаренко покидала родину, она не представляла, что помощь в Болгарии ей будут оказывать россияне.

Мне приятно, что не все русские – агрессоры" Елена Бондаренко беженка из Украины

"Может, в первую секунду это был шок, но в следующую - наоборот. Мне приятно, что не все русские – агрессоры", - говорит Елена.

Елена с мамой и двумя маленькими детьми живут под Бургасом в детском лагере отдыха, один из совладельцев которого гражданин РФ.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину руководство лагеря разместило на своей территории около 160 беженцев. Компания получает от болгарского правительства ежедневное пособие в размере 7,5 евро на беженца, дополнительные расходы россиянин и его болгарский партнер покрывают сами.

Несколько семей поселила в своих квартирах в Варне россиянка, которая сдает жилье через Airbnb. Она говорит, что испытывает "неописуемый стыд" за свою родину.

Владелец торговой сети "Берёзка" Виктор Бакуревич с начала войны в Украине обеспечил работой в Болгарии около 50 беженцев.

"Почувствовал огромный стыд, просто огромный стыд, что даже если не напрямую, то косвенно я как-то связан с этим. Я не верю в коллективную вину, но верю в коллективную ответственность, поэтому решил, что должен помочь людям, которые пострадали от войны", - рассказывает предприниматель.

Я не верю в коллективную вину, но верю в коллективную ответственность, поэтому решил, что должен помочь людям, которые пострадали от войны Виктор Бакуревич владелец торговой сети "Берёзка" в Болгарии

Одна из новых сотрудниц "Берёзки" Оксана Шурдова говорит, что работа в магазине позволяет ей снимать жилье и обеспечивать достойную жизнь семье.

"Мои родственники считают, что не все россияне поддерживают политику российского правительства. Тот факт, что наше руководство не на словах, а на деле показывает, что действительно поддерживает беженцев и выступает против войны, убеждает их в том, что не нужно обобщать", - отмечает Оксана.

Березка не только принимает на работу беженцев с Украины, но и обеспечивает продуктами и горячим питанием около 100 человек, которые временно размещены в одном из центров отдыха под Варной.

"Когда ты покинул свой дом и у тебя нет крыши, и тебе нужно спасти своих детей, неважно, кто тебе поможет - болгарин, русский, армянин, украинец. Какой бы национальности ты ни был, если ты остался человеком и готов протянуть руку помощи, не нужно от нее отказываться", - подчеркивает уехавшая от войны в Украине в Болгарию Анаида Петрушенко.

По данным ООН на начало декабря, в соседних с Украиной странах находятся более 7,5 млн беженцев. За первые два месяца боевых действий более 30% населения Украины были вынуждены покинуть свои дома.