Парламент Болгарии большинством голосов в четверг, 3 октября одобрил отправку первой партии военной помощи Украине.

В Народном собрании 175 депутатов проголосовали "за" и 49 "против" при одном воздержавшемся. Предложение о помощи Украине было представлено в парламенте четырьмя проевропейскими партиями.

Теперь у правительства есть месяц, чтобы решить, какое именно оружие Болгария может предоставить без ущерба для собственной обороноспособности.

Ранее Болгария согласилась заниматься ремонтом украинской военной техники на своих заводах, но отказалась напрямую поставлять оружие из-за противодействия президента Румена Радева и дружественных Москве политических партий страны.

Наряду с Венгрией, Болгария была единственной страной-членом ЕС, которая отказалась предоставить Украине оружие для сопротивления российскому вторжению на её территорию.

"Больше оружия означает эскалацию войны", - заявила лидер Болгарской соцпартии Корнелия Нинова, объясняя, почему депутаты от ее партии проголосовали против предложения.

Горячие дебаты, предшествовавшие голосованию, выявили разногласия, существующие в болгарском обществе и политике с тех пор, как Россия вторглась на территорию соседней страны.

Несмотря на то, что страна входит в НАТО и в ЕС, многие болгары сохраняют сильную симпатию к России, уходящую корнями в совместную историю, культуру и религию.

Президента Радева, бывшего генерала армии, обвиняют в тесных связей с Москвой и его российским коллегой Владимиром Путиным. Радев отверг обвинения, заявив, что осуждает российскую агрессию "с первого же дня этой войны".

Кроме того Болгария в значительной степени зависит от поставок российских энергоносителей, что стало ещё одним предметом разногласий между пророссийскими и проевропейскими политическими партиями в парламенте.

Пророссийская националистическая партия "Возрождение" призвала своих сторонников собраться у здания болгарского парламента, чтобы выразить протест против военной помощи Украине, напомнив, что такая помощь "подталкивает страну к войне".