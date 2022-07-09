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Болгария

Болгария без правительства

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 Кнарик Хачатрян
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Ассен Васильев с однопартийцами
Ассен Васильев с однопартийцами   -   Авторское право  Capture d'écran

Болгарская либеральная партия не смогла заручиться большинством голосов в парламенте для формирования правительства, и её лидер в пятницу вернул мандат президенту Румену Радеву. Страна движется к  новым выборам — четвёртым за последние несколько месяцев. 

У назначенного премьер-министра Ассена Василева, сопредседателя реформистской партии "Мы продолжаем перемены", была неделя на то, чтобы попытаться положить конец последнему политическому кризису в Европейском союзе и НАТО на фоне резкого роста напряжённости в отношениях с Россией.

Правительственный кризис в Болгарии разразился в конце июня. Парламент страны вынес вотум недоверия правительству по главе с премьер-министром Кирилом Петковым, который занял свой пост всего полгода тому назад. Петков сменил многолетнего премьера Бойко Борисова, против которого были выдвинуты обвинения в коррупции.