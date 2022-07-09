Болгария без правительства

Болгарская либеральная партия не смогла заручиться большинством голосов в парламенте для формирования правительства, и её лидер в пятницу вернул мандат президенту Румену Радеву. Страна движется к новым выборам — четвёртым за последние несколько месяцев.

У назначенного премьер-министра Ассена Василева, сопредседателя реформистской партии "Мы продолжаем перемены", была неделя на то, чтобы попытаться положить конец последнему политическому кризису в Европейском союзе и НАТО на фоне резкого роста напряжённости в отношениях с Россией.

Правительственный кризис в Болгарии разразился в конце июня. Парламент страны вынес вотум недоверия правительству по главе с премьер-министром Кирилом Петковым, который занял свой пост всего полгода тому назад. Петков сменил многолетнего премьера Бойко Борисова, против которого были выдвинуты обвинения в коррупции.