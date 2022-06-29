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мир

Кто сверг правительство Болгарии?

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 Viktoria Sinkevich
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Урсула фон дер Ляйен и бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков
Урсула фон дер Ляйен и бывший премьер-министр Болгарии Кирил Петков   -   Авторское право  Olivier Matthys/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

После объявления вотума недоверия премьер-министру Болгарии Кирилу Петкову он обвинил посла России в «свержении» его правительства и заявил о высылке из страны 70 российских дипломатов.

Я хотел бы сказать всем иностранным государствам, не только России, что у нас есть службы, защищающие интересы страны. И любой, кто работает против Болгарии, будет выслан обратно
Кирилл Петков, премьер-министр Болгарии

Петков добавил, что у него нет права на разглашение секретной информации, уточнив при этом, что для большинства работников российских посольств и консульств «их дипломатическая роль была прикрытием».

Кирилл Петков, премьер-министр Болгарии:

В воскресенье мы ожидаем, что полный самолет на 70 мест вернется в Москву.

Президент Болгарии Румен Радев, не скрывающий своего русофильства, пока отказывается от официальных заявлений и обвинений.

Румен Радев, президент Болгарии

Я надеюсь, что покидающий пост премьер-министр принял это решение на основе надежной и достоверной информации, взвесив все последствия.

В  МИД Российской Федерации пообещали ответить на высылку дипломатов из Болгарии.