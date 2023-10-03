Шарль Мишель: "Россия предала армянский народ"

Очаги напряженности множатся близ самых границ ЕС, и 27 стран ищут дипломатические, политические и экономические решения. О приоритетах, сомнениях и болевых точках этого процесса рассказал в интервью нашему каналу Шарль Мишель, председатель Европейского Совета.

Euronews: "Новая военная эскалация произошла близ границ ЕС. Азербайджан провел молниеносную атаку против Нагорного Карабаха. Каковы ваши первоочередные шаги?"

Шарль Мишель: "Это шокирующая история. В регионе шел процесс посредничества, и применение насилия всегда должно строго осуждаться. Сейчас важно проявлять активность на гуманитарном фронте. Мы очень привержены поддержке Армении, которая принимает огромное количество беженцев - покинувших регион людей, тех, кто жил в бывшей автономной области Нагорного Карабаха. Мы должны сохранять политическую и дипломатическую приверженность тому, чтобы обеспечить четкое подтверждение уважения территориальной целостности Армении".

Euronews: "Вы участвовали в посредничестве в течение последних месяцев. Атака - провал европейской дипломатии?"

Шарль Мишель: "Те, кто занимается дипломатией и посредничеством, знают: речь не идет о точной науке. Считаю, что наше посредничество, которое мы ведем параллельно с другими игроками, в частности, с Соединенными Штатами, позволило добиться прогресса, например, обмена заключенными. Оно помогло и в понимании того, как улучшить связанность между отдельными элементами в регионе, этот фактор стабильности в будущем. Был достигнут прогресс и в плане текстов, которые ориентированы на достижение - в определенный момент в будущем - мирного соглашения между сторонами, Арменией и Азербайджаном.

Разумеется, мы немедленно выразили сожаление по поводу этой военной акции. Я крайне разочарован решением, которое принял Азербайджан, и я ясно дал это понять президенту Алиеву".

Euronews: "Были ведь тревожные знаки? Закрытие Лачинского коридора, стягивание азербайджанских войск вокруг Нагорного Карабаха.. В ЕС на них не отреагировали?"

Шарль Мишель: "Мы были очень активны в течение лета. Когда увидели, что Лачинский коридор закрыт, что на регион оказывают гуманитарное давление, поняли, что важно восстановить гуманитарный доступ. И в течение всего лета, в течение недель, дней, предшествовавших военным действиям, ЕС принимал самое непосредственное участие, работая как с представителями армянского населения региона, так и с представителями азербайджанского правительства. Нам удалось добиться того, что гуманитарный доступ вновь открыли, затем, через несколько часов, начались военные действия.

Мы и впредь будем мобилизованы, мы не сдаемся. Мы, повторю, разочарованы решением о военных действиях, но не отказываемся от нашего обязательства обеспечить в регионе стабильность, безопасность, а в краткосрочной перспективе - гуманитарную помощь".

Euronews: "ЕС не закрыл глаза на ситуацию ради сохранения своих газовых соглашений с Азербайджаном?"

Шарль Мишель: "Нет, абсолютно нет. Я понимаю, что некоторые рассматривают это как аргумент, но это неверный анализ. Мы продемонстрировали способность Европейского Союза к диверсификации вскоре после начала Россией войны в Украины. В итоге сегодня перед нами открыто множество вариантов доступа к энергоресурсам".

Euronews: "Следует ли пересмотреть газовые соглашения в попытке получить гарантии от Баку?"

Шарль Мишель: "Для начала нам следует вместе с Арменией посмотреть, как изыскать способ движения к нормализации отношений с Азербайджаном, при этом твердо и абсолютно однозначно гарантировать взаимное признание территориальной целостности Азербайджана и Армении. И как можно гарантировать права и безопасность армянского населения бывшей Нагорно-Карабахской области..."

Euronews: "Остается ли Азербайджан партнером ЕС?"

Шарль Мишель: "Да, сегодня Азербайджан наш партнер. Но значит ли это, что наши отношения просты? Нет, это не так. Есть ли сложности? Да, и эти реальные трудности должны быть проанализированы".

Euronews: "Вы планируете встречу с лидерами Азербайджана и Армении. Что им скажете?"

Шарль Мишель: "Мы вновь будем стимулировать процесс нормализации, который может привести к обязательствам с обеих сторон и к тому, чтобы эти обязательства соблюдались.

Абсолютным приоритетом является организация переговоров как по территориальному размежеванию, так и по границам. Кстати, именно европейский процесс позволил достичь прогресса в этом вопросе, заключить мирный договор для нормализации отношений, а также добиться того, что называется "связностью", возможности для армян и азербайджанцев перемещаться по региону".

Euronews: " Вы сказали слово "мир". Он возможен?"

Шарль Мишель: "Это будет зависеть от воли обеих сторон. Несомненно, военные действия порождают недоверие, мягко говоря. Очевидно, что если мы хотим двигаться к миру, большей безопасности и процветанию, то оптимально провести переговоры, на которых и будет определен ряд обязательств с обеих сторон".

Euronews: "1 января Нагорный Карабах прекратит свое существование. Как строить доверие в этих условиях?"

Шарль Мишель,: "Я думаю, что на Азербайджане лежит большая ответственность. Именно он начал военную операцию, и ему следует проявить добрую волю, в том числе и в плане обязательств, в плане мониторинга со стороны международного сообщества для гарантии прав и безопасности всех, кто проживает в Азербайджане, включая армянское население".

Euronews: "Армения говорит об этнических чистках в Нагорном Карабахе. Вы согласны с термином?"

Шарль Мишель: "Сегодня, несомненно, де-факто сложилась ситуация, когда подавляющее большинство армянского населения покинуло этот регион, выехало, опасаясь, по всей видимости, того, как с ним будут обращаться азербайджанские власти. Значительная часть людей сейчас находится в Армении, там необходима гуманитарная помощь, особенно со стороны ЕС. Думаю, что международное сообщество должно сыграть определенную роль в обеспечении безопасности и прав этого населения, выяснить желания людей - либо остаться в Армении, либо вернуться в свой регион".

Euronews: "Россия - крупный игрок в регионе. Ослабляет или усиливает Москву операция Азербайджана?"

Шарль Мишель: "Сейчас ясно одно, и не видеть этого нельзя: Россия предала армянский народ. Она выразила желание иметь в регионе военное присутствие, чтобы гарантировать соглашения о стабильности и безопасности. Но мы видели, что военная операция там началась без малейшей реакции со стороны России. А она была на месте, чего нельзя сказать о Европейском Союзе, который, как вы знаете, не имеет военных в регионе".

Не видеть этого нельзя: Россия предала армянский народ. Она выразила желание иметь в регионе военное присутствие, чтобы гарантировать соглашения о стабильности и безопасности. Но мы видели, что военная операция началась там без малейшей реакции со стороны России. Шарль Мишель.

Euronews: " Перейдем к Украине. Европейская поддержка Украины неуязвима, как прежде? На выборах в Словакии, например, победили противники поддержки Украины, прокремлевская партия. 27 стран все еще едины?"

Шарль Мишель: "Ответ - да. Мы очень едины. Я я помню, как в течение недель и месяцев после начала войны России в Украине было много прогнозов о том, что 27 стран быстро раздробятся и разделятся. Этого не произошло, напротив, за прошедшее время мы сблизили позиции в отношении России, поэтапно утвердили 11 пакетов санкций, приняли решение о поддержке Украины - финансово, вооружением ( а это для ЕС - премьера) и политически. На международных площадках ЕС очень громко выступает в поддержку справедливого мира, представленного президентом Зеленским; он основан на уважении территориальной целостности и соблюдении Устава ООН".

Euronews: "Вы совсем не волнуетесь? Вот история со Словакией, вот Польша, которая заявила, что хочет приостановить поставки оружия. Похоже, что в стане ЕС появляются трещины?"

Шарль Мишель: "Мы говорим об этом с тех пор, как Россия начала войну против Украины. Это не означает, что мы не проявляем бдительности. Мы бдительны, потому что единство редко бывает спонтанным, оно требует больших усилий, политической работы по сближению, дипломатии. Мы намерены сохранять приверженность, мы, европейцы, вместе с союзниками и нашими партнерами по всему миру, с Соединенными Штатами, Канадой, Японией - с очень многими странами. Они поддерживают позицию ЕС, направленную на защиту безопасности в Европе, но не только - на защиту мирового порядка, который основан на правилах. Ведь когда постоянный член Совета Безопасности, как в случае с Россией, нападает на своего соседа, под угрозой - весь мировой порядок, а не только безопасность в Европе".

Euronews: "Как вы будете вести диалог со Словакией?"

Шарль Мишель: "Там прошли выборы, а мы всегда должны уважать их итоги. Это постоянная величина в демократическом пространстве. Ну а потом мы увидим, каким будет правительство (в ближайшие дни, полагаю, пройдут переговоры о его формировании). Мы будем добросовестно, искренне работать с тем правительством, которое увидит свет в результате этого избирательного процесса".

Euronews: "Вы не боитесь блокировок, вето, мы их видим все чаще?"

Шарль Мишель: "Это не первые выборы в Европейском Союзе, это нормальный процесс, и тем лучше. В канун голосования мы часто спекулируем, ну а потом видим, что шансы преобладания здравого смысла есть и что мы действительно можем работать сообща. Думаю, многие люди понимают, что Европейский союз приносит дополнительную пользу, особенно в такие времена, как сейчас. Это время большой международной напряженности".

Euronews: "Скоро вы едете в США Там поддержка Украины непоколебима? Мы видели , как из законопроекта в Конгрессе исключили пакет военной помощи Украине... Возникают вопросы по поводу поддержки".

Шарль Мишель: "Лично я во время моих встреч с президентом Байденом и госсекретарем Блинкеном видел с их стороны большую решимость и искренность в поддержке Украины,. В США, как я уже сказал, есть понимание того, что это не просто поддержка Украины или ЕС, это - поддержка видения мира, основанного на свободе и демократии. Именно это поставлено на карту. Поэтому я совершенно уверен, что США намерены работать рука об руку с европейцами. Несколько дней назад я принял спецпредставителя Джо Байдена по вопросам восстановления Украины. Это доказывает: мы действительно занимаемся деталями сотрудничества, координацией, чтобы поддержка с обеих сторон была полезной и эффективной для украинцев и для ценностей, которые мы защищаем. Однако это не означает, что мы наивны. Очевидно, что бдительность необходима - и на европейском уровне, и, безусловно, в Соединенных Штатах.

Euronews: "Вы собираетесь встретиться с Байденом, а через год вашим собеседником может быть президент-республиканец. Вас беспокоят выборы в США?"

Шарль Мишель: "Как вы понимаете, я не намерен спекулировать по поводу итогов американских выборов. До этого пройдут выборы европейские. Считаю важным перестать слишком много думать о том, что происходит в других странах . Скорее, надо сфокусироваться на том, что мы, европейцы, хотим обеспечить позитивное влияние на остальных, в том числе и для защиты наших ценностей, интересов, включая экономику, интересы людей, сотен миллионов европейских граждан. Мы обязаны защищать их, защищать и делать так, что эти интересы учитываются на международном уровне"

Euronews: "Было много вопросов по поводу украинского контрнаступления. Вы сохраняете оптимизм в вопросе исхода конфликта и прогресса на месте?"

Шарль Мишель: "Да, я думаю, что важно не ослаблять наши усилия по поддержке Украины, в том числе в военном плане. Мы видим достигнутый прогресс.

Недавно я вновь обсудил это с президентом Зеленским. Мы видим, что украинская сторона полна решимости продолжать наступление, чтобы отвоевать свою территорию, в этом, собственно, все дело. Поэтому так важно, чтобы Европа, партнеры Украины продолжали оказывать ей очень, очень твердую поддержку. Когда началась война, многие предсказывали, что Украина продержится не более нескольких дней или недель. Сегодня, спустя более полутора лет, Украина не только сопротивляется, но и сумела отвоевать землю, завоеванную у нее Россией".

Euronews: "То есть говорить о мирных переговорах между Кремлем и Киевом рано?"

Шарль Мишель: "Думаю, важно сохранять очень твердую, принципиальную позицию: украинцы - и только они! - должны определить, когда условия для переговоров будут выполнены.

Думаю, важно сохранять очень твердую, принципиальную позицию: украинцы - и только они! - должны определить, когда условия для переговоров будут выполнены. Шарль Мишель.

Именно это делает президент Зеленский, когда озвучивает свою формулу справедливого мира. Этого же он добивается, когда при нашей поддержке пытается мобилизовать международное сообщество. Десятки стран по инициативе украинцев неоднократно проводили встречи на уровне советников по национальной безопасности, чтобы подготовить предложения по продвижению к миру. Но прочный мир должен быть основан на следующем: во-первых, никакой безнаказанности, правосудие обязательно для тех, кто совершает военные преступления.; во-вторых - обязательна опора на принципы Устава ООН. Любая другая формула пошлет сигнал: достаточно начать агрессию против своего соседа и рано или поздно агрессора в той или иной форме признают. Для нас это неприемлемо".

Euronews: " В начале сентября вы наметили 2030 год как горизонт планирования нового расширения ЕС. Евросоюз к этому готов?"

Шарль Мишель: "Пока нет, так что следует готовиться. И да, я хотел обозначить сроки, понимая, что не только Европейский Союз должен готовиться, но и государства, которые собираются присоединиться к нам. Они должны активизировать усилия, необходимые в плане реформ, которые нужны для вступления. Цель определения даты - открыть всем глаза, сказать, что откладывать некуда.

Европейский Союз - проект, который принес много мира, процветания и надежды после предыдущего столетия, отмеченного трагедиями и отчаянием. И если мы хотим обеспечить нашим детям процветающее и стабильное будущее, следует начинать готовиться к его эволюции. А это значит - обсуждать. Шарль Мишель.

Становится ясно, в каком мире мы живем. Европейский Союз - проект, который принес много мира, процветания и надежды после предыдущего столетия, отмеченного трагедиями и отчаянием. И если мы хотим обеспечить нашим детям процветающее и стабильное будущее, следует начинать готовиться к его эволюции. А это значит - обсуждать. Что мы собираемся делать вместе в будущем? Каковы общие приоритеты? Как мы собираемся их финансировать?

Нелегко говорить о финансовых ресурсах, но эти проблемы все равно придется решать. И как мы будем решать их вместе? Если завтра нас станет больше, возможно, придется адаптировать нынешние способы принятия решений, чтобы оставаться политическим проектом, который эффективен, когда это необходимо".

Euronews: "Возможно ли включить в процесс расширения каждого кандидата? Страны ведь различаются экономическим, демографическим весом. Нам нужен общий процесс или дифференцированный?"

Шарль Мишель: "Подход дифференцирован, так как основан на заслугах каждой страны. Мы должны быть уверены, что везде ведется борьба с коррупцией, что везде существует независимая судебная система, позволяющая соблюдать права граждан и компаний. Но помимо этого базового принципа, от которого мы не только не отказываемся, но, напротив, подтверждаем его, важно осознать и политические ставки. Разве в наших интересах, чтобы страны Западных Балкан, анклав в составе Европейского Союза, ежедневно подвергались попыткам вмешательства и влияния со стороны держав, не разделяющих наши ценности? На мой взгляд, это не способствует безопасности.

Мы станем безопаснее и стабильнее, когда эти страны присоединятся к стандартам Европейского союза, например, в плане борьбы с коррупцией и верховенства закона".

Euronews: "Вы упомянули евростандарты. Мы же видим, что некоторые кандидаты отдаляются от них. Как вы это объясняете? Может быть, ЕС не хватает твердости или целеустремленности, чтобы привлечь страны на свою сторону?"

Шарль Мишель: "У меня более дифференцированная позиция. Есть много примеров стран-кандидатов, которые добиваются прогресса, проводят реформы, о которых их просили в течение какого-то времени. Они поняли: настало время. Война, развязанная Россией против Украины, открывает глаза многим европейцам - не только лидерам, но и народам Европы - на важность продвижения к упорядоченному, организованному процессу расширения".

Euronews: "ЕС может продолжать медлить с расширением? Нет ли риска, что эти страны уйдут из Европы к другим?"

Шарль Мишель: "Ответ - не может. Мы не можем медлить, не можем откладывать. Пора действовать. Это не означает, что эти страны будут в Европейском Союзе на следующей неделе. Но мы должны создать прогрессивный механизм интеграции, который обеспечит ощутимое сближение в грядущие недели, месяцы и годы в области экономики, демократии, общих ценностей между кандидатами на вступление и 27 странами ЕС".

Euronews: "Поговорим о Китае. Он все еще партнер или уже системный соперник?"

Шарль Мишель: "Глядя на Китай, я вижу в наших отношениях три столпа. Первый - это демократия, фундаментальные ценности и права человека, и Европа не будет здесь закрывать глаза. Это наша ДНК. Мы считаем, что мир становится лучше, стабильнее и безопаснее, когда мы разделяем универсальные ценности. Мы собираемся продолжать, в том числе и в диалоге с Китаем, отстаивать их. Это первый момент.

Во-вторых, очевидно, что существует дисбаланс в отношениях и что мы экономически уязвимы, поскольку в некоторых отраслях мы слишком зависим от отношений с Китаем. Нам необходимо восстановить баланс, и именно этот сигнал мы даем, я и другие европейцы, когда общаемся с китайскими властями. Мы должны извлечь уроки из войны России в Украине. Мы увидели, что наша зависимость от ископаемого топлива - это слабость, Ахиллесова пята. Следует извлекать уроки из всего, в том числе и из отношений с Китаем. И третий элемент: Китай - игрок в климатической повестке, в глобальных вопросах здравоохранения и глобальной безопасности. Поэтому нам необходимо взаимодействовать с ним и по этим вопросам".

Euronews : "Входит ли в восстановление баланса расследование китайских субсидий на электромобили?"

Шарль Мишель: "Да, думаю, что это действительно полезно в ситуации, когда мы по некоторым признакам видим, что отношения несбалансированы в результате определенных односторонних действий. Мы должны обеспечить соблюдение интересов ЕС, это касается не только Китая, но и всех регионов мира, которые в определенный момент предпринимают действия, которые могут привести к тому, что правила перестают быть равными для всех игроков. Мы должны быть осторожны на европейском уровне. Быть лояльными - очень хорошо и справедливо, но важна взаимность! И когда мы лояльны, мы должны ожидать, что наш партнер будет так же лоялен, как и мы, например, в экономическом плане".

Euronews: "А если нет взаимности, что может сделать Европейский Союз? Каков следующий шаг?"

Шарль Мишель: "Прежде всего, давайте работать над восстановлением баланса. А затем, когда добьемся прогресса в этом направлении, мы сможем провести оценку, посмотреть, какие инструменты будем использовать.Мы уже применяли имеющиеся у нас механизмы и с Китаем, и с другими регионами мира, но наше первое намерение - обеспечить уважение через регулирование экономического баланса".