В Шанхае прошел чемпионат по фристайл-слалому

В Шанхае прошел 10-й международный чемпионат по фристайл-слалому. В соревновании приняли участие более 200 роллеров из 20 стран. Одна из дисциплин — скоростной слалом. Участникам нужно на время змейкой на одной ноге преодолеть выставленные в линию 20 конусов. Двухдневный турнир включает в себя соревнования в пять дисциплинах: вышеупомянутый скоростной слалом, фристайл-слалом, парный слалом, слалом-баттл и слайд-баттл.
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