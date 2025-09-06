ЦАХАЛ усиливает бомбардировки города Газа и призывает жителей к эвакуации

Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по ещё одному высотному зданию в городе Газа, утверждая, что оно использовалось ХАМАС для оперативных целей.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Согласно заявлению военных, "террористы ХАМАС установили разведывательное оборудование и обустроили в здании наблюдательные пункты, чтобы следить за расположением израильских войск".

Это уже второе высотное здание, подвергшееся бомбардировке за последние 24 часа.

Создание новой "гуманитарной зоны"

Ранее ЦАХАЛ призвал жителей эвакуироваться из этого района на юг анклава, в направлении т. н. "гуманитарной зоны" в палаточном лагере аль-Муваси, рядом с Хан-Юнисом.

Представитель армии заверил беженцев, что там, в прибрежной зоне, они смогут получить еду, медицинскую помощь и кров. Группы помощи предупреждают, что очередное перемещение населения только усугубит из без того тяжелый гуманитарный кризис.

Незадолго до израильского удара по 15-этажке подконтрольный ХАМАС Минздрав Газы сообщил в своей сводке, что в субботу были убиты по меньшей мере 23 палестинца, в том числе не менее 13 в районе главного города анклава. Израильские военные ранее заявили, что контролируют почти половину его территории.

По словам Биньямина Нетаньяху, захват города необходим для победы боевиками, чье нападение на Израиль 7 октября 2023-го стало причиной войны.

Накануне Дональд Трампа заявил, что Соединённые Штаты ведут "интенсивные переговоры" с ХАМАС об освобождении заложников, что является одним из требований Израиля для прекращения войны.

Из 251 человека, похищенного во время беспрецедентного нападения палестинских исламистом на Израиль 7 октября 2023 года, 47 по-прежнему удерживаются в Газе, 25 из них, по данным ЦАХАЛ, погибли.