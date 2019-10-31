Шампанское в раздевалке "Вашингтон Нэшионалс"

Праздник в раздевалке "Вашингтон Нэшионалс". Игроки профессионального бейсбольного клуба Хови Кендрик и Энтони Рендон искупались в брызгах шампанского в честь победы в Мировой серии - решающей в Главной лиге бейсбола MLB. По итогам семи матчей их компанда, триумфатор Национальной лиги, оказались сильнее "Хьюстон Астрос", лучшего клуба Американского лиги. Последняя седьмая встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу "Вашингтона".
"Хьюстон" ранее уже побеждал в Мировой серии. В 2017 году клуб обыграл в финале "Лос-Анджелес Доджерс" (4-3). Для столичной команды эта победа первая.
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