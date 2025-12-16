Видео. Нью-Йорк: солидарность на зажжении меноры после атаки на Бонди-Бич

Залман Лазарофф, дядя пострадавшего американского студента движения «Хабад» Лейбла Лазароффа, в понедельник вечером выступил на публичной церемонии зажжения ханукального светильника в Нью-Йорке и рассказал о состоянии своего племянника после нападения на Бонди-Бич.

Полиция усилила меры безопасности, и церемония прошла под усиленной охраной. Сотрудники полиции оцепили территорию, проверяли входы и следили за толпой.

Эти меры были предприняты после массовой стрельбы в Австралии в воскресенье, когда во время ханукального мероприятия на Бонди-Бич погибли по меньшей мере 15 человек. После этого еврейские организации в США призвали синагоги и общинные организации усилить безопасность на публичных мероприятиях, включая более строгий контроль на входе.