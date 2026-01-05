Леворадикалы взяли на себя ответственность за «блэкаут» в Берлине

Масштабное отключение электричества на юго-западе Берлина стало следствием диверсии, считают в немецких правоохранительных органах. В СМИ было предано письмо от группировки Vulkan. Её участники заявили, что это они в субботу подожгли кабельный мост неподалёку от электростанции и тем лишили света 45 тысяч домохозяйств на юго-западе немецкой столицы.

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Правоохранительные органы подлинность письма пока подтвердить не могут, но тем не менее считают такую версию правдоподобной.

Группа Vulkan, по данным спецслужб, появилась ещё в 2011 году, и с тех пор не раз нападала на энергетическую инфраструктуру и подобные объекты в районе Берлина и Бранденбурга.

Крупнейшее такое нападение произошло в марте 2024 года: в результате поджога ЛЭП был вынужден приостановить работу крупный завод Tesla в Грюндхайме.

В сентябре 2025 года аналогичное нападение на трое суток оставило без света 50 тысяч домов.

Правоохранительные органы признают, что у них нет сведений о численности или структуре Vulkan; лишь предполагается, что это довольно небольшая группа, чья деятельность сосредоточена в районе Берлина.

Ремонтные работы продолжаются

Из пострадавших в этот раза 45 тысяч домов в 2 тысячи удалось вернуть подачу электроэнергии к вечеру воскресенья, но большинство всё ещё остаётся без света.

Для пострадавших был создан первый пункт временного размещения и районный пункт помощи. Там размещают людей, у которых дома стало слишком холодно.

Восстановительные работы в полном объёме предполагается завершить к 8 января.